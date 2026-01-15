„O creștere alarmantă” a atacurilor împotriva meteorologilor și a climatologilor pe rețelele sociale. Guvernul Spaniei aduce problema în atenția procurorilor

O serie de rapoarte examinate recent de către Ministerul mediului din Spania reliefează o înmulțire „semnificativă” a limbajului ostil la care sunt supuși experții climatici pe platformele digitale, se arată într-o scrisoare trimisă de ministrul Sara Aagesen către procurorii specializați în cercetarea infracțiunilor motivate de ură, potrivit The Guardian.

Ministrul Aagesen, care este totodată unul dintre cei trei vicepremieri ai Spaniei, le-a scris procurorilor că pe rețelele sociale există „o creștere alarmantă” a numărului de atacuri care îi vizează pe comunicatorii ștințiifici din domeniul climei, pe meteorologi și pe cercetători.

Potrivit ministrului, un studiu a constatat 17,6% dintre acele mesaje ostile de pe rețeaua socială X au inclus „discursuri instigatoare la ură, atacuri personale și denigrare îndreptate către profesioniștii care lucrează pentru a distribui informații științifice corecte și verificate”.

Studiul a reliefat „o creștere a intensității, frecvenței și violenței atacurilor, care afectează atât meteorologii, cât și alți profesioniști din domeniul comunicării științifice”, a mai declarat Sara Aagesen.

„Presiunea socială și campaniile de denigrare pot descuraja oamenii de știință”

Un al studiu, privind discursul instigator la ură îndreptat împotriva administrației meteorologice a Spaniei, Aemet, a constatat că astfel de atacuri au afectat percepția publică asupra meteorologiei și au avut un impact direct asupra activității științifice.

„Presiunea socială și campaniile de denigrare pot descuraja oamenii de știință să interacționeze cu publicul sau chiar să își comunice deschis cercetările”, au declarat cercetătorii.

„Răspândirea teoriilor conspirației despre controlul climatic și manipularea vremii afectează direct percepția asupra actualei alerte climatice. Negarea faptului că evenimentele meteorologice extreme sunt rezultatul încălzirii globale își găsește sprijin în aceste teorii, subminând eforturile globale de răspuns și atenuare a schimbărilor climatice”, au mai spus cercetătorii.

Purtătorul de cuvânt al Aemet, Ruben del Campo, a declarat pentru El Pais: „Deși știu că slujba mea înseamnă că primesc multă expunere, când vezi mesaje care te atacă și îți folosesc fotografia – adesea pentru lucruri inventate pe care nu le-ai spus niciodată – te simți prost.”

În finalul scrisorii sale, Aagesen le-a spus procurorilor că ministerul este pregătit să „îi ajute în orice mod pe care l-ar putea considera ei potrivit”.