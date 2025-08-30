„O crimă plănuită minuţios”. Zelenski condamnă asasinarea fostului preşedinte al parlamentului din Ucraina

Uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi, figură de prim-plan a politicii ucrainene, a fost „plănuită minuţios”, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski.

„Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios”, a spus Zelenski în discursul său zilnic către naţiune, dând asigurări că „se fac toate eforturile pentru a o rezolva”.

There were two large-scale attacks by Russia this week—absolutely brazen actions, through which Russia is demonstrating that without pressure from the world, there will be no end to the war. And these are all clear signals to the United States, to Europe, and to the leaders who… pic.twitter.com/SVPUfNqxMB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Executat în stradă, la Liov

Deputatul Andrii Parubîi, cunoscut pentru rolul său în revoluţia pro-europeană din Piaţa Maidan din 2014, a fost împuşcat mortal sâmbătă la Liov, mare oraş din vestul Ucrainei, de către un „bărbat neidentificat” care a „tras mai multe focuri de armă” iar apoi a fugit, potrivit procurorului general, relatează France Presse și Agerpres.

Parchetul ucrainean a anunţat sâmbătă după-amiază că a lansat o anchetă privind „uciderea” lui Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani.

„O anchetă preliminară a fost deschisă pentru uciderea intenţionată a lui Andrii Parubîi”, a indicat Biroul procurorului general într-un comunicat. Acesta menţionează că autorul este căutat de poliţie.

Acest asasinat survine într-o perioadă de intensificare a confruntărilor, în estul şi sud-estul Ucrainei, între forţele armate ucrainene şi cele ruse.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii Zaporijie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.