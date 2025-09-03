O curte de apel din SUA blochează expulzările în baza unei legi din secolul XVIII, folosită doar de câteva ori în istorie

O curte federală de apel din Statele Unite a decis marți că președintele Donald Trump a invocat în mod ilegal „Alien Enemies Act” (Legea privind Inamicii Străini) pentru a expulza venezueleni despre care el afirmă că fac parte dintr-o bandă criminală, relatează Reuters.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru cel de-al 5-lea Circuit judiciar este prima curte federală de apel care se pronunță direct asupra unei proclamații prezidențiale din 14 martie, prin care era invocată legea din 1798 pentru a justifica deportări rapide.

Este așteptat ca avocații Departamentului de Stat să atace la Curtea Supremă decizia Curții de Apel, o instanță din New Orleans cu orientare conservatoare.

Cazul asupra căreia s-a pronunțat instanța a fost intentat de un grup de presupuşi membri ai bandei „Tren de Aragua”, aflați în custodie într-un centru de detenție din Texas. Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU), care îi reprezintă pe bărbați, a contestat acuzațiile privind apartenența lor la bandă.

Legea conferă guvernului puteri extinse pentru a reține și expulza cetățeni ai unor națiuni străine ostile, dar numai în perioade de război sau în timpul unei „invazii ori incursiuni prădătoare”.

Cum explică președintele SUA invocarea legii din 1798

În proclamația sa din 14 martie, Trump a declarat că va folosi legea din 1798 pentru a reține și expulza rapid membri ai „Tren de Aragua”. Trump a susținut că banda este o organizație teroristă internațională sponsorizată de stat și că aceasta a „invadat” teritoriul Statelor Unite.

Curtea Supremă a hotărât în aprilie că contestațiile privind îndepărtarea/expulzarea în baza legii trebuie aduse în districtele judiciare federale unde sunt deținuți cei vizați.

De atunci, contestațiile împotriva invocării Alien Enemies Act, lege care anterior a fost invocată doar de 3 ori în istoria SUA, au fost formulate în instanțe din întreaga țară, iar mai mulți judecători au blocat expulzările în baza legii în districtele lor judiciare.

Cazul adus în fața curții de apel din New Orleans a ajuns pentru scurt timp la Curtea Supremă în luna mai.

Printr-un ordin succint, instanța supremă a admis cererea ACLU ca expulzările să fie suspendate pe durata procesului. Curtea a criticat, de asemenea, administrația Trump pentru încercarea de a-i expulza rapid pe deținuți la doar o zi după ce li s-au emis înștiințările oficiale.

„O notificare cu aproximativ 24 de ore înainte de îndepărtare, lipsită de informații despre cum pot fi exercitate drepturile procedurale pentru contestarea acelei măsuri, cu siguranță nu poate fi considerată acceptabilă”, se arată în ordin.

Doi judecători conservatori, Clarence Thomas și Samuel Alito, au exprimat opinii divergente față de hotărârea din mai.