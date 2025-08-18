O declarație-cheie a lui Trump, făcută de față cu Zelenski în Biroul Oval, salutată cu satisfacție la Moscova / „Muzică pentru urechile lui Putin”

O declarație importantă făcută de Donald Trump în Biroul Oval, luni seară, a făcut referire la derularea negocierilor de pace fără un armistițiu prealabil, adică exact ceea ce își dorește Vladimir Putin, scriu BBC și CNN.

Timp de luni de zile, Trump ceruse încetarea imediată a luptelor și a amenințat Rusia cu sancțiuni daca nu se va conforma, insistând că oprirea uciderilor este prioritatea sa.

După summitul din Alaska, el a declarat în mod neașteptat însă ca nu mai așteaptă ca Moscova să accepte un armistițiu.

Luni, la discuțiile din Biroul Oval alături de Volodimir Zelenski, a explicat de ce.

„Din punct de vedere strategic, acest lucru ar putea fi un dezavantaj pentru una dintre părți”, a spus Trump.

Exact poziția lui Putin

„Această poziție este muzică pentru urechile lui Vladimir Putin”, scrie BBC. Liderul rus a insistat de mult timp că doar un acord de pace cuprinzător, în condițiile impuse de Moscova, ar trebui să aibă prioritate, urmat de un armistițiu.

Putin, observă BBC, pare să fi convins Washingtonul că aceasta este cea mai rapidă cale către sfârșitul războiului pe care Trump îl dorește atât de urgent.

Asta în vreme ce Kievul și aliații europeni au cerut în mod repetat un armistițiu, înainte de orice discuții pentru o pace cuprinzătoare.

Iar Moscova a reacționat rapid, cu satisfacție.

„Profund tulburător”

Kirill Dmitriev, un colaborator cheie al președintelui rus Vladimir Putin, a distribuit declarația lui Donald Trump.

Postând pe X în timp ce Trump ținea conferința de presă cu Zelenski, Dmitriev l-a citat pe președintele american care spunea: „Toate acordurile de pace pe care le-am încheiat au fost făcute fără un armistițiu”.

Anterior, Dmitriev postase altceva pe aceeași temă: „Pace durabilă vs. încetare temporară a focului”.

Observatorii au subliniat importanța schimbării de poziție a lui Trump, în urma discuțiilor cu Putin.

Nigel Gould-Davies, cercetător pentru Rusia și Eurasia la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat pentru CNN că este „profund tulburător” faptul că Trump a renunțat la cererea sa ca Rusia să accepte un armistițiu și că „împărtășește din ce în ce mai mult opinia lui Putin că războiul poate fi încheiat doar printr-o „soluționare cuprinzătoare”.

Atacuri rusești în timpul discuțiilor de pace

Ce înseamnă lipsa unui armistițiu?

Atacurile rusești asupra marilor orașe ucrainene au ucis cel puțin 12 persoane, chiar în timp ce președintele Volodimir Zelenski se află în vizită la Washington pentru a discuta despre pace.

O întreagă familie, inclusiv un copil mic și un adolescent de 16 ani, se numără printre cele șapte persoane ucise într-un atac cu drone în timpul nopții asupra unui cartier rezidențial din orașul Harkov, din nord-estul țării, au anunțat luni autoritățile.

Atacul a rănit, de asemenea, 20 de persoane, dintre care șase copii.

Forțele ruse au ucis cinci persoane și au rănit patru în atacuri în regiunea Donețk.

În Zaporojie, 17 persoane au fost rănite într-un atac, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov. Raidurile aeriene rusești au vizat și regiunea nord-estică Sumî și regiunea sudică Odesa.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că forțele ruse au lansat 140 de drone și patru rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, adăugând că 88 de drone au fost doborâte.