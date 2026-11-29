Deputata USR Diana Buzoianu a criticat ordonanța de urgență care a simplificat regulile pentru majorarea salariilor și pentru angajările din companiile de stat și regiile autonome.

Buzoianu, fost ministru al Mediului, a acuzat PSD că a dat „un tun” prin acest act normativ.

„Ce face PSD cât e vacanță și toată lumea se uită în altă parte? Mai dă un tun. PSD tocmai a trecut în Guvern o Ordonanță de Urgență care dă drumul la angajări în companiile de stat: fie că sunt companii pe profit sau pe pierderi uriașe”, a scris ea, duminică, pe Facebook.

Ordonanța de urgență 47/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 26 noiembrie, simplifică regulile pentru majorarea salariilor și pentru angajările din companiile de stat și regiile autonome, permițând aprobarea acestora prin ordin de ministru sau prin hotărâri ale autorităților locale, fără a mai fi necesar un memorandum în ședința de guvern, potrivit Profit.ro. Actul normativ a fost criticat și de PNL.

„Așa arată restructurările promise de PSD”, afirmă Diana Buzoianu ironic

Parlamentara a spus că ordonanța contrastează cu declarațiile vicepremierului PSD Marian Neacșu, care recent „ne spunea că nu se mai poate cu atâtea companii”.

„Că trebuie restructurate! Gata cu risipa! Ba chiar mai explica arogant cum PSD va trece prin asumare în Parlament acest proiect. Nu cumva să-l strice cu amendamente proaste deputații și senatorii de la alte partide”, a continuat Diana Buzoianu.

Ea a afirmat ironic că „așa arată restructurările promise de PSD”.

„PSD a trecut Ordonanța de Urgență care dă drumul la creșteri salariale și la angajări în companiile care sunt numai bune pentru pilele lor de partid, angajări care se vor putea face direct cu acordul ministerelor. Tare, nu? Așa arată restructurările promise de PSD”, a mai declarat Diana Buzoianu.

„Iar premierul Niculescu, cel care a abdicat acum două săptămâni, a semnat liniștit și ordonanța asta. Moșiile s-au împărțit, iar românilor cinstiți le-a rămas dijma”, a conchis Buzoianu.