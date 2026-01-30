O editură retrage de la vânzare toate cărțile doctorului Cristian Andrei la două zile după acuzațiile de viol și agresiune sexuală

Editura Bookzone anunță că a retras de la vânzare toate cărțile lui Cristian Andrei, acuzat de viol, agresiuni sexuale asupra fostelor cliente și de practicarea meseriei de psihoterapeut fără să aibă atestat de liberă practică.

Reacția editurii vine după ce scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc – Prințesa urbană – a postat un mesaj în care acuză editura că în ciuda investigației de anul trecut a celor de la PressOne, a continuat să-l promoveze pe Cristian Andrei.

Primele dezvăluiri despre abuzurile doctoraului Cristian Andrei au fost făcute în noiembrie anul trecut de publicația PressOne într-o investigație semnată de Luiza Popovici, iar în urmă cu două zile Poliția Capitalei a făcut mai multe percheziții și l-a audiat pe Cristian Andrei, acuzându-l de agresiuni sexuale și viol. Doctorul Andrei este cercetat în stare de libertate.

Joi, PressOne a publicat un documentar în care sunt prezentate mărturiile a șapte femei care povestesc despre modul de lucru al acestuia: le atingea în urma unor manipulări și încerca să întrețină relații sexuale cu ele.

Cristian Andrei publică cărți despre percepția bărbatului asupra femeii, diferențele de comunicare, sexualitate și rolurile de gen.

Cristian Andrei a publicat mai multe cărți despre modul în care pot fi înțelese femeile, printre care cele mai vândute volume „Harta femeii” și „Tu nu mă înțelegi”, la editura Bookzone. CEO‑ul editurii Bookzone, Ștefan Enceanu, a transmis pentru HotNews că „pentru moment sistăm orice formă de promovare a doctorului Cristian Andrei, până în momentul în care va fi o decizie finală dată de instanțele care sunt avizate”.

„Editura nu are cum să facă verificări”

,,Putem verifica ceea ce ține de noi din punct de vedere al editurii, pentru că vă dați seama, ar trebui să avem un specialist în psihologie, adică ar trebui să avem angajații în absolut toate ramurile ca să poată să verifice informațiile de specialitate. Ceea ce e vă dați seama e seama imposibil. Însă în contractele pe care le avem și asta vă pot până la dispoziție, noi menționăm foarte clar că atât conținutul, cât și, mă știu eu, acuratețea lui, cad în sarcina autorului, tocmai pentru că el are toate expertiza necesară în acest sens. Noi desigur, putem să verificăm o serie de informații care sunt cumva în expertiza noastră, și în aria expertizei noastre, dar mai departe de atât nu este posibil să… Nu avem cum”, a spus Ștefan Enceanu.

,,Nu dorim să ne erijăm în alte instituții sau să luăm rolul altor factor de decizii în sensul ăsta. O editură are un alt fel de rol, să se asigure că informația este corectă. Știți foarte bine că prezența dânsului, sau mă rog, era menționat foarte des din calitatea de pe care o avea de doctor în acest sens și în urma acestei experiențe pe care a acumulat-o în atâta timp, a venit și această colaborare. Însă nu avem cum să facem noi verificări sau să putem anticipa chestiuni personale pe care le fac autorii”, a comunicat Ștefan Enceanu.

Bookzone a retras cărțile

,,Noi am trimis către toți colaboratorii: Cărturești, Libris, Elefant, de pe site-ul nostru, fiindu-ne mai ușor, le-am retras deja, nu mai sunt disponibile nici individual, nici sub formă altor pachete, dar probabil că la ei logistica poate fi mai dificilă și de aceea poate dura mai mult. Nu știu să vă zic că, nefiind bucătăria proprie, nu pot face supoziții în sensul ăsta. Dar noi deja i-am notificat, în acest sens, pe absolut toți colaboratorii”, a transmis Ștefan Enceanu.