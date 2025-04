O faimoasă companie, simbol al economiei și culturii din Italia, vândută unui investitor din Hong Kong

Bialetti, producătorul celebrei cafetiere aflate în mai toate gospodăriile din Italia și apreciate în întreaga lume, care are o unitate de producție și în România, a încheiat un acord de vânzare a companiei către o firmă deținută de un magnat chinez, scriu Reuters, The Guardian și site-ul Coffee Inteligence. Vestea a fost primită cu tristețe de unii italieni pe rețelele sociale.

Fondată în 1933 de Alfonso Bialetti, un inginer care a produs primele cafetiere în atelierul său din Crusinallo, Piemont, compania Bialetti va fi cumpărată de NUO Capital, un holding de investiții înregistrat în Luxemburg, care va plăti 53 de milioane de euro pentru 78,6% din acțiuni.

NUO Capital este condusă de Stephen Cheng, membru al uneia dintre cele mai bogate familii din Hong Kong.

Tranzacția ar trebui să se încheie până la sfârșitul lunii iunie, înainte de lansarea unei licitații pentru restul acțiunilor, la un preț de cel puțin 0,467 euro fiecare, înainte ca societatea să fie delistată de la bursa din Milano.

Achiziția este supusă aprobării autorităților de reglementare, inclusiv examinării în conformitate cu reglementările care permit guvernului italian să blocheze sau să stabilească condiții pentru preluările de companii, scrie The Guardian.

Tranzacția reflectă o tendință mai amplă. Companiile din China continentală achiziționează participații la companii italiene importante, de la producătorul anvelopelor Pirelli la fabricantul iahturilor Ferretti.

Bialetti are o unitate de producție în România, la Plopeni, în județul Prahova.

O poveste italiană

Povestea Bialetti a început în 1933, când Alfonso Bialetti a creat cafetiera moka, un produs care a devenit atât un simbol cultural, cât și un aparat funcțional pentru milioane de italieni.

Cafetiera a democratizat espresso-ul, aducând cafeaua de calitate în gospodăriile obișnuite ale italienilor, prin intermediul acestui dispozitiv octogonal, ieftin, dar elegant.

„Este o metodă de preparare prin excelență italiană, născută în anii 1930 și profund conectată cu ritualurile cafelei de acasă și de la locul de muncă”, a explicat pentru site-ul Coffee Inteligence Massimo Battaglia, Research Coffee Leader la Accademia del Caffè Espresso.

Bialetti s-a confruntat cu dificultăți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial din cauza lipsei de aluminiu, dar a fost apoi revitalizată de fiul lui Alfonso, Renato.

Muncitori italieni din anii 1950 în timpul unui proces de fabricare a cafetierei Bialetti. FOTO: xinhua / Xinhua News / Profimedia

Acesta a transformat cafetiera într-un simbol global și și-a împrumutat și imaginea – transformată într-o caricatură imprimată pe partea laterală a caftierei.

Deși alte mărci au reprodus cafetiera, un studiu realizat în 2010 a arătat că 90% dintre gospodăriile italiene dețineau un dispozitiv Bialetti.

Designul, influențat de Art Deco și Futurism, a rămas aproape neschimbat de-a lungul deceniilor.

Cafetiera, produsă în peste 320 de milioane de unități, este compusă din patru elemente din aluminiu sau oțel, o garnitură și un mâner. Numele „moka” provine de la orașul portuar Mokha din Yemen, un centru important pentru exportul de cafea către Occident.

Produsul a primit recunoaștere internațională și este acum expus în colecția permanentă a Triennale di Milano și a MoMA din New York.

Renato a murit în 2016, cenușa sa fiind îngropată în interiorul unei moka uriașe.

În declin

În anii 1990, compania a trecut în mâinile lui Francesco Ranzoni, care a listat-o la bursă în 2007 și a încercat să o extindă în noi sectoare, diversificând producția cu ustensile de gătit și electrocasnice.

Bialetti a avut dificultăți în ultimii ani din cauza investițiilor reduse și a concurenței făcute de espressoarele cu capsule.

Aparatele cu capsule, produse de giganți precum Nespresso și Lavazza, au oferit comoditate și varietate, care au rezonat puternic cu consumatorii tineri. Ritualul mai lung de preparare a cafelei cu dispozitivul Bialetti și-a pierdut farmecul pentru mulți, scrie Coffee Inteligence.

Tendința reflectă o evoluție către confort și personalizare, mărcile cu capsule oferind o varietate de arome și amestecuri care răspund gusturilor moderne – deși sunt respinde de puriști. Lavazza, Illy și Nespresso au dominat acest spațiu, oferind aparate elegante și doze adaptate gusturilor moderne.

În mod ironic, cafetiera „Made in Italy” a fost de ani de zile fabricată în cea mai mare parte în China, doar asamblarea finală fiind făcută în Italia. Această strategie a permis companiei Bialetti să reducă costurile, dar i-a subminat, de asemenea, reputația premium.

Între timp, concurenți precum Alessi, care produce un espressor pentru aragaz din gama superioară, au câștigat teren în rândul acelor consumatori dispuși să plătească mai mult pentru artizanatul italian.

Bialetti s-a extins prin deschiderea de magazine în centrele comerciale, dar afacerile au suferit în timpul pandemiei Covid, dar aventura sa în vânzarea de ustensile de bucătărie a fost un eșec.

În 2024, compania a înregistrat o pierdere de 1,1 milioane euro și a încheiat anul cu datorii financiare nete ajustate de 81,9 milioane EUR.

Egidio Cozzi, care va rămâne în funcția de director executiv al Bialetti după achiziție, a declarat: „Astăzi, Bialetti este o companie mai solidă, cu o viziune strategică clară și un brand recunoscut la nivel mondial.”

„Italia este moartă”

Anunțul tranzacției a fost relatat pe larg în presa italiană cu titluri amărui precum cel al Rainews: „La moka parla cinese” („Cafetiera moka vorbește chineză”).

La Repubblica a titrat „Buon viaggio Bialetti, ora l’Omino con i baffi farà il caffè ai cinesi” („Adio Bialetti, micul om cu mustață va face cafea pentru chinezi”).

Un preot binecuvântează cenușa lui Renato Bialetti, plasată într-o cafetieră supradimensionată, după moartea sa din 2016. FOTO: Danilo Donadio / AP / Profimedia

Un emoticon care plânge a fost cea mai folosită reacție la un alt articol postat pe pagina de Facebook a La Repubblica.

Tot acolo, unii comentatori au reacționat cu nemulțumire. „Italia este moartă”, a spus unul.

„Un alt simbol al «Made in Italia» pleacă, dar am pus în guvern patrioți care spuneau «Made in Italia» la fiecare cinci cuvinte”, a comentat altul.

Ce urmărește compania chineză

Care sunt avantajele pentru Hong Kong? Răspunsul se află într-un amestec de strategie și economie. Regiunea Asiei de Est încearcă să capete acces la o piață premium, prin valorificarea mărcilor europene, scrie Coffee Intelligence.

Brandurile italiene de lux au o prezență puternică în China, în special în Shanghai. Potrivit companiei de consultanță în domeniul modei Luxeco, cu sediul în Shanghai, Bulgari, Gucci și Bottega Veneta se numără printre cele mai căutate mărci italiene, urmate îndeaproape de Fendi, Max Mara și Valentino.

Prin achiziționarea de mărci italiene, scrie Coffee Inteligence, firmele chineze obțin acces la piețe consacrate, la o bază de clienți loiali și la o reputație de calitate pe care mărcile chineze încă încearcă să o obțină. Companiile italiene, la rândul lor, beneficiază de capital și de rețelele de distribuție chineze, ceea ce le permite să se extindă pe piețele asiatice ale clasei de mijloc, aflate în creștere rapidă.

Italia, care pune accentul pe artizanat și lux, este o țintă importantă pentru investitorii chinezi care doresc să se asocieze cu produse de înaltă calitate. Iar cafeaua este un sector deosebit de atrăgător.

Consumul de cafea a crescut vertiginos în China, iar Shanghai este un oraș cu un număr mare de cafenele și magazine de cafea.

Tendința este deosebit de pronunțată în zonele urbane, unde consumatorii tineri adoptă cultura cafelei și stimulează cererea atât pentru cafeaua instant, cât și pentru metodele de preparare premium.

China deține un potențial enorm pentru mărcile italiene. Gigantul italian Illy are în vedere piața chineză, iar Lavazza intenționează să deschidă aproximativ 1.000 de cafenele în China până în 2028.

Politică și afaceri

Achiziția mărcii italiene vine într-un moment delicat pentru prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a explicat Wolfango Piccoli, copreședinte al departamentului de consultanță privind riscul politic la compania de cercetare Teneo, cu sediul la Londra.

Meloni se va întâlni joi cu Donald Trump la Washington, într-un efort de a relansa dialogul SUA-UE, în toiul unui război comercial. Însă relația Italiei cu China ar putea fi problematică.

„Pe de o parte, ea urmărește o resetare soft a relației cu China în urma retragerii Italiei din inițiativa „Belt and Road””, a declarat Piccoli pentru The Guardian. „Pe de altă parte, este dornică să se poziționeze ca partener european preferat al președintelui Trump”, a spus acesta.

În timp ce Donald Trump, implicat într-un război comercial cu întreaga lume, a suspendat multe taxe, el le-a menținut pe cele impuse Chinei, iar unii analiști cred că acest lucru ar putea aduce China și Europa mai aproape.

Premierul spaniol Pedro Sanchez chiar s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing săptămâna trecută și a îndemnat la o cooperare mai strânsă cu China, cu scopul de a se opune „actelor unilaterale de intimidare”.

Roma s-a distanțat însă de comentariile sale.

„Marea confruntare în curs nu este între SUA și Europa, ci între SUA și China”, a declarat ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, într-un interviu acordat Reuters.

Meloni este mai mult decât precaută în privința Chinei, pe care o consideră un rival strategic al Occidentului. În 2023, ea a retras oficial Italia din Inițiativa chineză Belt & Road, proiectul emblematic al lui Xi Jinping de dezvoltare a infrastructurii internaționale.