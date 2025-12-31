O federație din Sănătate anunță că OUG-ul prin care Guvernul taie plata primei zile de concediu medical este „atacabil din perspectiva neconstituționalității sale”

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunță că proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) prin care Guvernul a stabilit că prima zi de concediu a unui angajat nu va fi plătită nu a fost dezbătut în Consiliul Economic și Social (CES). Acest lucru face ca Ordonanța să fie ușor atacabilă din punct de vedere al constituționalității sale, conform Federației.

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) spun că ieri au fost convocați la ora 16:00 de către Ministerul Sănătății (MS) la o ședință a Comisiei de Dialog Social.

„În cadrul ședinței CDS MS reprezentantul FSSR a susținut toate propunerile înaintate în formă scrisă, incluzând propunerea de eliminare a dreptului plății primei zile de CM (cu o critică de neconstituționalitate). După cum se poate constata din compararea celor două forme ale actului normativ (proiectul și forma finală) cu propunerile FSSR, o serie de propuneri au fost formulate (…). Apreciem susținerea ministrului Sănătății pe această temă”, conform Federației.

„Guvernul nu și-a însușit însă solicitările și observațiile FSSR privitoare la neplata primei zile de CM, asumându-și întreaga responsabilitate pentru consecințele acestei măsuri”, precizează ei.

De ce OUG-ul ar putea fi neconstituțional

Federația explică totuși că proiectul de OUG nu a fost dezbătut și în ședința Consiliului Economic și Social (CES), lucru obligatoriu.

„În consecință, proiectul de OUG este atacabil din perspectiva neconstituționalității sale, având în vedere faptul că CCR a stabilit în mod clar că promovarea unui act normativ fără avizul CES-ului încalcă regulile constituționale”, anunță Federația.

O ordonanță de urgență, adoptată marți, în ultima ședință de guvern din 2025, a stabilit ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită. Autoritățile au motivat că vor astfel să scadă fenomenul concediilor medicale fictive.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a explicat că măsura excluderii de la plată a primei zile de concediu medical este „tranzitorie, inițial gândită pentru 2 ani. Dar, dacă fenomenul concediilor medicale fictive scade semnificativ, ea se poate reduce și se poate anula oricând, nu este o măsură definitivă”.