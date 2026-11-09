O femeie a murit de infarct acasă la 4 zile după ce a fost trimisă de la Urgență, cu diagnostic de faringită. Colegiul Medicilor a recunoscut culpa doctoriței, dar a sancționat-o doar cu avertisment

Nuțica Baluș a murit în octombrie 2021, la 67 de ani, din cauza unui infarct, la patru zile după ce a fost dusă cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Bacău, dar medicii au trimis-o să se trateze acasă, cu diagnosticul „faringită și suspect COVID”. Era spitalul în care muncise 42 de ani, ca asistentă.

Dorian Ilie, fiul femeii, a început să caute răspunsuri despre decesul mamei, după ce un prieten al său, medic la Floreasca, s-a uitat pe analizele făcute în UPU.

Bărbatul a început apoi o luptă de 5 ani, pe toate căile legale: plângere la spital, plângere la Parchet și la Colegiul Medicilor.

Laura Cristina Vrabie, medicul care a trimis-o acasă pe Nuțica Baluș, lucrează în continuare la UPU Bacău.

Nuțica Baluș a ajuns cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Bacău în dimineața zilei de 12 octombrie 2021. Era pensionară după ce lucrase timp de 42 de ani la acest spital, ca asistentă medicală în secția de Pediatrie.

La ora 7:30, și-a sunat fiul, care locuiește în București, și i-a spus că are o „stare de rău, dureri toracice, vărsături și greață” și că vrea să cheme Salvarea.

Ajunsă la UPU Bacău, Nuțica Baluș a așteptat timp de 3 ore triajul, conform spuselor fiului ei, care a venit acolo cu primul tren din București.

„Doamnă, ați venit aici pentru durere în gât?”

A fost apoi preluată de doctorița Laura Cristina Vrabie, care i-a spus: „Doamnă, ați venit aici pentru durere în gât?”, după cum a povestit mama fiului ei.

La camera de gardă, pacienta a făcut câteva investigații medicale, printre care și o electrocardiogramă, dar care, spune fiul, „nu a fost citită niciodată sau a fost citită eronat”.

Diagnosticul pus Nuțicăi Baluș a fost „faringită acută și suspect COVID”. I-au fost prescrise Nurofen și un antibiotic și a fost trimisă acasă.

A doua zi, un test COVID făcut de Nuțica Baluș pe cont propriu a confirmat infecția cu SARS-CoV2. Fiul spune că femeii i s-a făcut un test COVID și la spital, care, la rândul lui, a fost pozitiv.

La patru zile după consultația de la UPU, „pe data de 16 octombrie, în jurul prânzului, în timp ce eram în casă, mama s-a așezat pe pat și a intrat în stop cardiorespirator”, povestește Dorian Ilie.

A chemat imediat ambulanța, care a ajuns după 25 de minute. Personalul de pe ambulanță a încercat, fără succes, să o resusciteze, apoi a declarat decesul. Cauza: un infarct mioracdic acut.

Trei medici au identificat infarctul pe electrocardiogramă

La două săptămâni de la moartea mamei sale, Dorian Ilie i-a trimis electrocardiogramele făcute de Nuțica Baluș în ambulanță și la UPU Bacău unui prieten care lucrează ca medic ATI la Spitalul Floreasca din București.

Imediat, acesta a identificat o problemă: „Până la momentul respectiv nu știam ce s-a întâmplat cu exactitate. El mi-a spus că există o deviere undeva pe traseul din electrocardiogramă. Era o suspiciune de infarct acolo”, spune fiul Nuțicăi Baluș, în dialogul cu HotNews.

Dorian a trimis apoi electrocardiogramele și către doi medici cardiologi: „Ambii mi-au spus că este un infarct cu supradenivelare V6, în detalii medicale”. Bărbatul spune că atunci și-a dat seama că este posibil să fie o problemă în modul în care a fost tratat cazul mamei sale.

Acuzații de ucidere din culpă și malpraxis

Prima sesizare a făcut-o la Spitalul Județean de Urgență din Bacău, la care a primit răspuns după două săptămâni. „Mi-au răspuns pe scurt că mortul e de vină, că mama nu a cooperat, că mama a refuzat”.

La sfatul avocatului său, Dorian Ilie a depus alte două plângeri împotriva doctoriței Laura Vrabie: una la Parchetul din Bacău, pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu, și una la Colegiul Medicilor Bacău, pentru malpraxis.

Ancheta Parchetului a durat 3 ani, timp în care Dorian Ilie mergea de câteva ori pe an la Bacău, pentru a da declarații. „De fiecare dată când mă duceam la Bacău, trebuia să iau tot răul de la capăt, eram într-o expunere continuă la trauma pe care am suferit-o în momentul pierderii mamei mele”.

„O legătură de cauzalitate directă”

Poliția din Bacău, care a adunat probele și le-a trimis mai departe procuraturii, a solicitat inclusiv o expertiză medicală de la Iași. „Un grup de medici a confirmat că în documentația medicală apărea un infarct în desfășurare, iar protocolul pe care l-a aplicat medicul respectiv în urgență nu era conform cu standardele protocoalelor medicale cardiologice”, spune Dorian Ilie.

Procurorii au precizat și în ordonanța de clasare, consultată de HotNews, că au cerut o expertiză medico-legală, iar aceasta a arătat că „între aspectul sugestiv stabilit în urma efectuării celor două electrocardiograme (observație infarct miocardic acut) şi omisiunea medicului urgentist de a solicita un consult cardiologic la data 12.10.2021 odată cu prezentarea lui Baluş Nuţica în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, există legătură de cauzalitate directă”.

„Însă în lipsa efectuării autopsiei medico-legale asupra cadavrului nu se poate stabili cu certitudine cauza medicală a morţii acesteia”, mai scrie în ordonanța de clasare a Parchetului Bacău.

În lipsa unei necropsii, dosarul a fost clasat în decembrie 2024.

„Polițiștii care au venit acasă, atunci fiind considerată moarte suspectă, pentru că așa este procedura, m-au convins, eu fiind într-o stare de șoc, că mama mea avea COVID și de asta a murit. Că nu are sens să mai facem nicio necropsie”, spune Dorian Ilie.

În ordonanța de clasare, procurorii au scris că „elemente clinice şi EKG-urile efectuate puteau sugera diagnosticul de infarct miocardic acut survenit în contextul unei infecții cu virusul SARS-Cov2”.

În certificatul constatator al decesului au fost consemnate, conform ordonanței de clasare, trei cauze: stop cardio-respirator neresponsiv la manevrele de resuscitare, infarct miocardic acut, infecție cu virus SARS-CoV2.

Doctorița a scăpat de ancheta Parchetului

În 16 decembrie 2024, Dorian Ilie a contestat ordonanța de clasare, reclamând că procurorul de caz Valentin Leru a „invalidat concluziile raportului medical de expertiză pus la dispoziție de către specialiști”.

„Lipsa necropsiei nu poate elimina obligația procurorului de a clarifica

cauzele decesului prin alte metode de investigare. Diagnosticarea greșită

(excluderea unui potențial infarct) și prescrierea unui tratament incomplet pot

fi interpretate ca o formă de «culpă profesională gravă», care a contribuit la

deces”, a scris Dorian Ilie, în document.

Opt zile mai târziu, în Ajunul Crăciunului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a respins plângerea lui Dorian Ilie ca „neîntemeiată” și a menținut decizia de clasare a cauzei față de Laura Cristina Vrabie, pe motiv că faptele ei „nu sunt prevăzute de legea penală”.

Explicațiile medicului

În paralel cu plângerea de la Parchet, Dorian Ilie a depus, în noiembrie 2021, și o plângere la Colegiul Medicilor Bacău, în care o acuza pe doctorița Laura Cristina Vrabie că „nu și-a îndeplinit obligațiile impuse prin lege, ghiduri și statute, fapt ce a condus la decesul Nuțicăi Baluș”.

În decembrie 2021, Colegiul Medicilor Bacău a decis declanșarea unei anchete disciplinare împotriva medicului Laura Cristina Vrabie.

Potrivit documentelor, doctorița Vrabie a susținut la Colegiul Medicilor filiala Bacău, că nu a fost informată de asistente, la sosirea cu ambulanța a Nuțicăi Baluș, că aceasta „necesită îngrijiri medicale imediate”.

Medicul a mai spus că „niciun moment pacienta nu a reclamat dureri toracice care să conducă la ideea că ar putea exista o afectare cardiacă”.

Laura Cristina Vrabie a susținut că asistenta medicală din UPU a efectuat o nouă electrocardiogramă, a doua după cea din ambulanță, însă imediat pacienta Nuțica Baluș a refuzat să mai coopereze. „Moment în care i s-au înmânat documentele medicale, la ora 13:00 pacienta părăsind cabinetul de consultații”.

Medicul a invocat și infecția cu coronavirus: „Printre complicațiile COVID se numără moartea subită”, a spus ea.

„În acest context viral pot exista semne de infarct, dar fără să se producă infarct, același lucru reieșind și din afirmația fiului doamnei Baluș Nuțica, respectiv că timp de 4 zile mama sa nu a avut niciun simptom sau semn de suferință, iar decesul a intervenit brusc, în câteva minute”.

Colegiul Medicilor Bacău a cerut „opinie de specialitate” de la un cardiolog care lucrează tot la Spitalul Județean Bacău

Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Bacău a apelat, apoi, la opinia de specialitate a unui medic cardiolog – Roxana Lepădatu, care lucrează, ca și Laura Vrabie, la Spitalul Județean Bacău.

În opinia de specialitate, cardiologul a scris că Nuțica Baluș suferea de hipertensiune arterială și dislipidemie „neglijate terapeutic”, iar „printre motivele prezentării nu sunt menționate nicăieri dureri retrosternale sau dureri epigastrice, care să sugereze o suferință angioasă”.

„În absența durerii tipice angioase și a confirmării enzimatice, investigația EKG din care se constată și subdenivelarea segmentului PR, semn întâlnit în pericardite, nu este diagnostic pentru IMA (infarct miocardic acut – n.red.) și aceasta poate reprezenta o variantă a normalului, poate fi în cadrul unei pericardite sau hipertofii ventriculare stângi”, a susținut medicul cardiolog Roxana Lepădatu, în opinia de specialitate solicitată de Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Bacău.

Medicul Roxana Lepădatu a mai scris, în opinia de specialitate, că în contextul virozei SARS-CoV2, moartea subită survenită la câteva zile de la prezentarea în UPU nu poate fi pusă, cu certitudine, pe seama unui infarct miocardic acut.

„Mortalitatea maximă în infarctul miocardic acut este în primele 24 de ore de la debut, nefiind efectuată nicio electrocardiogramă la resuscitare pentru confirmarea diagnosticului și nici necropsie”.

Pe 4 iulie 2024, la aproape 3 ani de la moartea Nuțicăi Baluș, Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Bacău a decis să respingă plângerea formulată de Dorian Ilie împotriva medicului Laura Vrabie și să „stingă acțiunea disciplinară” împotriva acesteia.

Decizia Colegiului Medicilor Bacău, răsturnată de Colegiul Medicilor din România

Dorian Ilie a contestat decizia Colegiului Medicilor Bacău la structura centrală, Colegiul Medicilor din România.

Contestația a fost judecată abia după doi ani, în vara acestui an, iar instituția a decis că admite solicitarea aparținătorului.

Conform deciziei consultate de HotNews, Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România a constatat, „sunt și argumente întemeiate din care rezultă că medicul nu a demonstrat că toate acțiunile terapeutice în legătură cu starea de sănătate a pacientei au fost întreprinse cu maximă diligență, nu a apreciat corect modificările apărute în UPU față de EKG-ul (electrocardiograma) din ambulanță și nu a dispus efectuarea de investigații suplimentare pentru a elimina orice suspiciune cu privire la un diagnostic grav”.

Colegiul Medicilor România: „Medicul nu a făcut dovada gestionării corecte a situației medicale”

Colegiul Medicilor scrie în decizie că dacă la prezentarea pacientei la camera de gardă starea ei „ar fi fost corect apreciată/diagnosticată, prin aprofundarea investigațiilor, dinamica ulterioară a evenimentelor ar fi putut fi diferită și astfel creșteau șansele ca pacienta să aibă o evoluție diferită, favorabilă”.

Comisia Superioară de Disciplină a concluzionat că „medicul intimat nu a făcut dovada gestionării corecte a situației medicale a pacientei Baluș Nuțica în raport de traseul EKG modificat în dinamică și simptomatologia de dureri toracice posterioare, epigastralgii (durerea sau disconfortul localizat în partea superioară și mediană a abdomenului, chiar sub stern), grețuri, vărsături, transpirații reci, oboseală accentuată care fac parte din tabloul clinic tabloul clinic al IMA (infarct miocardic acut – n.red.) posteroinferior, prezentate de pacientă și, în raport de afecțiunea IMA, pe care nu a recunoscut-o, nu a suspicionat-o, nu a investigat-o și nu a luat vreo măsură în vederea îndrumării pacientei spre medicul specialist care putea să o trateze, în virtutea obligațiilor profesionale și deontologice pe care le avea”.

Comisia a concluzionat că medicul Laura Cristina Vrabie se face vinovat de încălcarea dispozițiilor art. 5 și art. 8 din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România. Acestea prevăd că:

„Medicul trebuie să depună toate diligențele și să se asigure că decizia profesională pe care pe care o ia sau intervenția cu caracter medical respectă normele și obligațiile profesionale și regulile de conduită specifice cazului respectiv”;

„Medicul își va dedica întreaga știință și pricepere interesului pacientului său și va depune toată diligența pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de garanții în raport cu condițiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit”,

Sancționată cu avertisment

Comisia a decis „admiterea contestației, anularea deciziei comisiei de disciplină teritorială și, judecând pe fond cauza, admiterea plângerii și aplicarea sancțiunii avertisment în ceea ce o privește pe dna. dr. Vrabie Laura Cristina”.

Avertismentul este a doua cea mai blândă sancțiune pe care Colegiul Medicilor o poate decide împotriva unui medic. Sancțiunile posibile în astfel de situații sunt, în ordine crescătoare: mustrare, avertisment, vot de blam, amendă de la 100 de lei la 1.500 de lei sau interdicția temporară sau definitivă de a exercita profesia de medic sau a unei ramuri a acesteia.

În decizia Comisiei Superioare de Disciplină din 8 august 2026, document consultat de HotNews, se mai arată că această hotărâre „are valoare de act judecat definitiv și nu mai poate fi atacat la nivelul Colegiului Medicilor din România”.

„Nu poți da avertisment pentru moartea unui om”

Medicul Laura Cristina Vrabie lucrează, în prezent, tot în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău, a confirmat Florentin Radu, purtătorul de cuvânt al unității medicale, într-un dialog cu HotNews.

La 5 ani de la moartea mamei sale, Dorian Ilie spune că e „profund dezamăgit” de decizia Colegiului Medicilor.

„Este o moarte extrem de nedreaptă, este o moarte prin neglijență, prin incompetență. Mama ar fi trăit și în ziua de astăzi dacă era tratată corect de către medicii pe care noi îi plătim să fie acolo”.

Bărbatul este nemulțumit că, deși Colegiul Medicilor din România recunoaște vina medicului, i-a aplicat o pedeapsă mult prea blândă, la fel cum s-a întâmplat și cu ancheta penală.

„Iarăși, se recunoaște o culpă pe hârtie. Sunt profund dezamăgit, pentru că este mai degrabă o sancțiune morală. „Nu poți da o sancțiune de avertisment pentru moartea unui om. Este absolut absurd”, spune fiul Nuțicăi Baluș.

Colegiul Medicilor spune că nu poate comenta public deciziile: „Suntem instituție sindicală”

Contactată de HotNews, Diana Cimpoeșu, președinta completului care a anchetat cazul în cadrul Colegiului Medicilor din România, a spus că nu poate comenta aceste lucruri public, din cauza clauzei de confidențialitate.

Radu Vlădăreanu, președintele Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, și el membru al completului care a judecat cazul Nuțicăi Baluș, a spus, la rândul său, în dialog cu HotNews că „nu pot să comentez niciun fel de decizie și să explic motivațiile niciunui complet de judecată din Comisia Superioară de Disciplină, asta scrie în statutul meu”.

Colegiul Medicilor România, mai spune Radu Vlădăreanu, va oferi un răspuns în scris la întrebările adresate de HotNews: „Veți vedea în explicațiile juridice, noi nu suntem instituție de interes public, suntem instituție sindicală, conform legii. Veți vedea toate detaliile juridice.”

Colegiul Medicilor din România nu a răspuns, până la publicarea articolului, solicitării HotNews.

„Nu mai am energie să continui”

La capătul acestor 5 ani, Dorian Ilie mai are la dispoziție o singură cale să continue demersurile: un proces civil împotriva doctoriței Laura Cristina Vrabie. Spune însă, că va renunța.

„Cazul ăsta nu mai e doar despre mine și pierderea pe care am suferit-o, ci este despre un sistem care nu funcționează în beneficiul pacientului și al persoanei pe care am pierdut-o. Eu poate sunt o excepție, pentru că am avut energia și cumva ambiția să duc toate lucrurile astea mai departe”, spune Dorian Ilie.

„Dar nu mai vreau să fac asta din două motive: în primul rând resursele emoționale, apoi cele financiare. Nu mai am energia psiho-emoțională să continui, să mă expun în continuare la asta. Au trecut 5 ani, trebuie să merg mai departe.”

„Plus că nu am nicio garanție că, dacă eu mă înscriu într-un proces care va fi costisitor, voi și câștiga la final. Risc să rămân și cu bani cheltuiți, și cu stres, și nu mai doresc asta”, spune fiul Nuțicăi Baluș.