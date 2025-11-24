O femeie care a început să lucreze ca spălătoreasă a ajuns să conducă o companie de un miliard de dolari: „Nu eram curioasă de cluburile de noapte”

Femeie pregătind haine pentru a fi înapoiate clienților după ce au fost spălate (imagine ilustrativă), FOTO: Shutterstock

Fei-Fei Li, o profesoară de la Universitatea Stanford care a devenit cunoscută în special pentru munca sa la baza de date ImageNet, este acum fondatoarea World Labs, un startup de inteligență artificială (AI) înființat acum un an, care este deja evaluat la peste 1 miliard de dolari. Totuși, începuturile ei au fost mult mai modeste, relatează Business Insider.

Li a imigrat din China în Statele Unite la vârsta de 15 ani și, ca să se susțină financiar ulterior, și-a ajutat părinții să conducă o curățătorie chimică în Parsippany, o localitate din statul american New Jersey cu o populație de aproximativ 50.000 de locuitori.

„Nu aveam deloc o situație financiară bună. Părinții mei lucrau ca casieri, iar eu aveam joburi în restaurante chinezești”, a declarat ea într-un interviu acordat Bloomberg. „Eu și familia mea am hotărât să administrăm un mic magazin de curățătorie ca să câștigăm niște bani ca să supraviețuim”, a mai povestit aceasta.

Li spune că îi place să glumească spunând că ea era „CEO-ul” curățătoriei. A condus magazinul timp de 7 ani, de la 18 ani până când a ajuns la jumătatea studiilor sale postuniversitare.

Imigranta a urmat studii universitare de top în SUA

Potrivit profilului ei de pe LinkedIn, Li a urmat cursurile Universității Princeton, ceea ce a ținut-o aproape de magazinul părinților. Mai târziu, în timp ce își făcea doctoratul în California la Caltech, a continuat să conducă afacerea de la distanță.

„Eu eram cea care vorbea engleza. Așa că eu răspundeam la toate apelurile clienților, mă ocupam de facturare, inspecții, de toată partea de business”, a spus ea.

Experiența, afirmă ea, a învățat-o valoarea rezilienței – un principiu despre care spune că îi ghidează în continuare cariera.

„Ca om de știință, trebuie să fii rezilient, pentru că știința este o călătorie neliniară. Nimeni nu are toate soluțiile. Trebuie să treci prin astfel de provocări pentru a găsi un răspuns. Iar ca imigrant, înveți să fii rezilient”, a declarat ea în interviul pentru Bloomberg.

Fei-Fei Li a fost singura femeie dintr-un grup de cercetători premiați în 2025 de regele Charles cu Premiul Regina Elisabeta pentru Inginerie, datorită muncii lor la tehnologia de învățare automată („deep learning”), FOTO: Yui Mok / PA Images / Profimedia Images

Cu ce se ocupă noua companie a lui Li

La World Labs, Li are ambiții mari. Ea lucrează la dezvoltarea unor așa-zise „world models” (modele ale lumii). Acestea sunt modele de inteligență artificială care folosesc inteligența spațială, pe care Li o descrie drept „abilitatea AI de a înțelege, percepe, raționa și interacționa [cu lumea]” și spune că „este o continuare a inteligenței vizuale”.

Tot mai mulți experți în AI cred că aceste modele sunt cele care vor împinge revoluția inteligenței artificiale în următoarea ei etapă. Unii experți consideră că modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) – antrenate pe limbaj, după cum le sugerează și numele – sunt limitate, chiar dacă acestea reprezintă în prezent majoritatea produselor AI disponibile pe piață.

Li a spus că ImageNet, un mare set de date cu informații vizuale, a fost un precursor al „world models”.

În centrul cercetării lui Li se află ideea că informația vizuală – o modalitate pasivă de a înțelege lumea – reprezintă o fundație crucială pentru acțiunea în lumea reală. Yann LeCun, un laureat al Premiului Turing și unul dintre așa-zișii „nași ai AI”, a anunțat săptămâna trecută că va demisiona de la Meta pentru a-și lansa propriul startup dedicat world models.

LeCun, care a fost timp de 12 ani cercetătorul-șef al companiei fondate de Mark Zuckerberg, spune de ceva timp că LLM-urile au ajuns într-un „punct mort” și că investițiile și cercetările trebuie să exploreze alte piste.

În ceea ce o privește pe Li, ea spune că noua sa companie World Labs a dus-o pe o cale care a început încă din copilările.

„Am fost mereu un copil curios, iar apoi curiozitatea mea și-a găsit un drum, care a fost știința – și asta mi-a oferit o ancoră”, a spus ea pentru Bloomberg. „Nu eram curioasă de cluburile de noapte sau alte lucruri. Eram o iubitoare pasionată a științei”, a relatat cercetătoarea și antreprenoarea acum în vârstă de 49 de ani.