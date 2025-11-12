O femeie care a înscenat că Fecioara Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată, în Italia, pentru o fraudă de 365.000 de euro

O femeie care a atras sute de pelerini într-un oraș de lângă Roma, afirmând că statuia Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă. Gisella Cardia, care a susținut și că respectiva statuie îi transmitea mesaje, va fi judecată împreună cu soțul ei, Gianni Cardia, în aprilie anul viitor, scrie miercuri The Guardian.

Cei doi sunt acuzați că au înscenat apariții false ale Fecioarei Maria și au făcut predicții false despre catastrofe pentru a atrage donații de la adepții lor catolici.

Gisella Cardia, care s-a autointitulat profet, atrăgea în fiecare lună sute de oameni la Trevignano Romano, un oraș situat pe malul unui lac în apropiere de Roma, pentru a se ruga în fața statuii, care fusese amplasată într-un altar improvizat pe un deal.

De-a lungul mai multor ani, presupusa înșelătorie a generat donații în valoare de 365.000 de euro (aproximativ 322.000 de lire sterline) din partea pelerinilor, care credeau că banii lor vor fi folosiți pentru înființarea unui centru pentru copii bolnavi.

Cardia este, de asemenea, acuzată că a făcut profeții false, inclusiv că statuia i-ar fi avertizat că diavolul pregătea dezastre, de exemplu un cutremur care ar fi distrus Roma și preluarea controlului asupra Bisericii Catolice de către comunism.

Procurorii din orașul-port Civitavecchia au deschis o anchetă în 2023, după ce un detectiv particular a afirmat că sângele de pe statuie provenea de la un porc.

Cardia a fost declarată impostoare de către Biserica Catolică, care a înăsprit ulterior regulile privind fenomenele supranaturale, ca parte a unei campanii de combatere a înșelătoriilor și a falsurilor.

Avocata Gisellei Cardia, Solange Marchingoli, a declarat pentru agenția italiană de presă ANSA că clienta sa a primit vestea procesului „cu seninătate”. „Oricât de paradoxal ar părea, ea simte de fapt o ușurare, considerând că aceasta este o oportunitate de a dezvălui adevărul despre evenimente cu transparență și de a pune capăt definitiv tuturor formelor de speculații, neînțelegeri și controverse”, a spus apărătoarea.

Cardia, care are o condamnare anterioară pentru fraudă care a produs un faliment, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, un oraș din Bosnia și Herțegovina.

Vestea procesului a venit în momentul în care biroul doctrinar al Vaticanului a afirmat că presupusele apariții ale lui Iisus în orașul francez Dozulé din anii 1970 nu au fost de origine supranaturală. O femeie catolică din oraș, Madeleine Aumont, a afirmat că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori și că acesta i-ar fi dictat o serie de mesaje, cerându-i să construiască o „cruce glorioasă”, de 7,38 metri, pe un deal din localitate, care să garanteze iertarea păcatelor.

Vaticanul a transmis miercuri că presupusele apariții au fost „considerate, în mod definitiv, ca neavând origine supranaturală”.

Papa Leon a aprobat săptămâna trecută un decret prin care le-a cerut catolicilor să nu se mai refere la Fecioara Maria ca la „co-mântuitoare”, adică să fie considerată drept cea care l-a ajutat pe fiul ei Iisus să salveze lumea de la damnare. Intervenția Papei a avut scopul de a contracara răspândirea unei venerări exagerate a Fecioarei Maria, adesea pe rețelele de socializare, care a încurajat afirmațiile privind apariții, statui care plâng și înmulțirea profeților autoproclamați.

Fostul Suveran Pontif, Papa Francisc, a avertizat în 2023 că aparițiile Fecioarei Maria „nu sunt întotdeauna reale”.