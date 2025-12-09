O femeie care a pretins că e moștenitoarea unei familii bogate și a obținut de la bănci 30 de milioane de dolari e dată în urmărire de FBI, care crede că a fugit în Dubai

O femeie de 73 de ani care ar fi pretins în statul american California că este moștenitoarea unei familii înstărite este dată în urmărire după ce a obținut fraudulos aproape 30 de milioane de dolari de la bănci și alte instituții financiare, a anunțat Biroul Federal de Investigații (FBI), care crede că aceasta s-ar putea afla acum în Dubai, relatează revista People.

Mary Carole McDonnell este căutată pentru presupusa ei implicare într-o schemă de fraudă în comitatele Los Angeles și Orange din California, după fapte comise între iulie 2017 și mai 2018, potrivit unui comunicat remis de FBI.

Agenția federală afirmă că McDonnell a pretins în mod fals că este moștenitoarea familiei care deține producătorul aerospațial McDonnell Aircraft Corporation și că ar avea acces la un fond secret de 80 de milioane de dolari.

Ea este acuzată că „a conceput în mod conștient și cu intenția de a frauda și a participat la o schemă de a obține bani, fonduri, active și proprietăți aparținând Banc of California”, a precizat FBI.

Mary Carole McDonnell este căutată de FBI pentru o fraudă de milioane de dolari, FOTO: Pagina „Most Wanted” a FBI

FBI susține că, prin această presupusă schemă, McDonnell a obținut fraudulos aproximativ 14,7 milioane de dolari de la bancă, bani la care știa că nu are dreptul și pe care nu i-a înapoiat vreodată.

McDonnell ar fi înșelat, de asemenea, și alte instituții financiare „într-un mod similar”, cu peste 15 milioane de dolari, potrivit autorităților.

McDonnell a ocupat anterior funcția de director executiv al Bellum Entertainment LLC, o companie de producție cinematografică între timp defunctă, care în trecut a realizat emisiuni precum I Married a Murderer și It Takes a Killer.