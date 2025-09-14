O femeie de 100 de ani își dezvăluie secretul longevității. „Este extrem de energică” / Ce rutină urmează

Mary Coroneos, o femeie în vârsta de 100 de ani din statul american Connecticut, a ales să împărtășească, pentru Business Insider, activitățile pe care le face zilnic și despre care spune că au ajutat-o să îmbătrânească frumos.

Rutina femeii include mersul regulat la sală, cititul și mersul la plajă.

Mary Coroneos are un program încărcat. Până după-amiază, ea a citit deja două ziare, a fost la sală și la plajă. Femeia a împlinit 100 de ani în iunie anul acesta și a sărbătorit cu o petrecere mare în Norwalk, Connecticut, unde locuiește împreună cu fiica ei.

„Este extrem de energică”, a spus fiica ei, Athena, în vârstă de 65 de ani, pentru Business Insider.

Copilăria activă

Coroneos a avut o copilărie de care s-a bucurat din plin, crescând într-un oraș minier din vestul Pennsylvaniei. Familia nu avea mulți bani, dar ea făcea multă mișcare și se distra ajutându-și mama prin casă, în timp ce tatăl ei lucra la mină. În timpul liber, alerga nebunește cu cei patru frați ai ei, explorând zona înconjurătoare.



„Mereu făceam lucruri, mergeam în pădure, căutam artefacte vechi”, a spus ea.



Tânără energică, Coroneos a găsit o modalitate de a transforma treburile casnice într-un joc, provocându-și mama să vadă cine poate culege cele mai multe legume sau întrecându-se cu frații ei pentru a îndeplini sarcini casnice, cum ar fi țesutul covoarelor.

În liceu, Coroneos a fost atletă, concurând la baschet și volei. De asemenea, a excelat la nivel academic, absolvind facultatea la 21 de ani și obținând ulterior un master în educație de la Universitatea Temple.

Profesoară până la 90 de ani

Athena și-a amintit de munca intensă a mamei sale. A lucrat ca profesoară cu normă întreagă până la 70 de ani, în timp ce lucra și în ture la un fast-food pentru a ajuta familia. Ulterior, până la 90 de ani, Coroneos a lucrat ca profesoară suplinitoare.

Athena a spus că lunga carieră în învățământ a mamei sale și spiritul ei competitiv au un rol important în modul sănătos în care îmbătrânește.

„E ceva în asta care îți dă vitalitate. Îți oferă o perspectivă mai tânără asupra vieții”, a spus ea.

Exerciții cu greutăți

Coroneos merge în mod regulat la sală, lucrând cu antrenori personali la exerciții de forță cu gantere ușoare, benzi de rezistență și aparate de greutăți.

Face exerciții cardio pe o bicicletă și mișcări de tip HIIT, cum ar fi împingerea unei sănii de exerciții cu greutăți. Există dovezi că rutina ei, care combină exercițiile de forță cu cele cardio și include intensitate ridicată, este ideală pentru longevitate.

„Vrea să fie împinsă dincolo de limite. Are nevoie de provocare”, a spus Athena.

Nici măcar o accidentare nu o poate ține departe mult timp de sală. După ce și-a rupt două oase ale brațului într-o căzătură din timpul verii, Coroneos s-a întors la sală în aproximativ trei săptămâni, nerăbdătoare să revină la exercițiile care o mențin energică și sănătoasă.



„Funcționează foarte bine. Când nu cad, sunt bine”, a spus ea.

În ceea ce privește alimentația, Coroneos și-a integrat nutriția într-o rutină constantă, simplă și practică.

„Nu mănânc în exces și nu beau alcool”, a spus ea.

Dieta ei de dimineață include două ouă cu unt și o cană cu ceai cu miere, iar la prânz servește o supă de pui cu legume. Femeia iubește desertul, în special înghețata.