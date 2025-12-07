O femeie din Norvegia care a câștigat aproape 120 de milioane de euro la loto a rămas cu doar o mică parte din bani, într-un an. Ce a făcut cu ei

Femeia, în vârstă de 78 de ani, a câștigat în ianuarie 2024 aproape 120 de milioane de euro. Dar acum, ea a mai rămas doar cu 38 de milioane de euro. Cea mai mare parte a sumei câștigate s-a dus în scopuri caritabile, transmite Blick.

Grethe era multimilionară la începutul anului 2024, după ce a câștigat jackpotul Euromillions. Din suma câștigată, femeia a ales să dăruiască și să doneze aproape totul. Printre altele, pentru lupta împotriva cancerului de sân.

La aproape doi ani de la câștig, conform celor mai recente documente fiscale, femeia mai deține acum doar 38 de milioane de euro.

„Nu numai că a donat sume importante de bani către diverse organizații pe care dorea să le sprijine, dar a și împărțit cu generozitate cu familia sa”, a declarat, în numele femeii, Ingrid Roterud Mathisen, purtătoarea de cuvânt a companiei de loterie Norsk Tipping, pentru ziarul Dagbladet.

Femeia și-a cumpărat câteva proprietăți imobiliare și și-a îndeplinit mai multe visuri, a continuat Mathisen. Familia ei ar fi folosit banii, printre altele, pentru a înființa o companie, pentru cursuri de perfecționare și pentru călătorii.

Într-un comunicat transmis de loterie, femeia a declarat că este „recunoscătoare pentru această mană cerească” și că a plâns de multe ori de fericire.

„A fost un an foarte special, plin de emoții. De fapt, probabil că niciodată nu am plâns atât de mult ca în 2024”, a declarat femeia, într-un comunicat al Norsk Tipping.

Cu toate acestea, câștigul de 120 de milioane de euro nu i-a schimbat radical viața.

„Obiceiurile mele zilnice sunt aceleași ca înainte, chiar dacă nu mai trebuie să fiu atentă la preț. Dar, în ceea ce privește achizițiile mai mari, am fost probabil puțin mai puțin economă”, a spus aceasta.