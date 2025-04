O fetiță de 8 ani și tatăl ei, uciși în Serbia de un șofer beat. Medicii de pe o ambulanță românească acuză că nu au fost lăsați să treacă granița, ca să ajungă la accident / Reacția lui Raed Arafat

O fetiță de 8 ani, tatăl ei și încă o persoană au murit, în noaptea de duminică spre luni, la granița cu Serbia, după ce un șofer sârb care conducea beat a intrat pe contrasens și a lovit mașina în care se aflau victimele. Două ambulanțe din Mehedinți au încercat să ajungă la locul accidentului, unul dintre medici povestind pentru Antena 3 CNN că polițiștii sârbi de frontieră i-au ținut la graniță timp de 28 de minute care „puteau face diferența”.

Accidentul mortal a avut loc la 10 kilometri de granița cu România și au fost implicate trei mașini: una care a reușit să evite la timp accidentul, cea în care au murit bărbatul și fetița de 8 ani și cea a unui cetățean sârb.

Unul dintre medicii din cele două ambulanțe din Mehedinți care au fost chemate la locul accidentului, Cornelia Bernardi, a declarat pentru Antena 3 CNN că polițiștii de frontieră din Serbia i-au oprit timp de 28 de minute la graniță, întrucât ea nu avea pașaportul asupra sa, și acuză autoritățile din țara vecină că nu au respectat protocolul în astfel de cazuri.

„La vama din Serbia, cele două ambulanțe nu au fost lăsate să treacă. Mi s-a cerut pașaportul. Nu l-am avut. Le-am spus că le dau CNP-ul, dar nu au vrut să ne lase. Au oprit ambulanțele în vamă. În vama de la sârbi, am ajuns la 03:00, am plecat la 03:28 și, la locul accidentului, am ajuns la 03:35. Am ajuns prea târziu! Aceste 28 de minute puteau face diferența. Când am ajuns, fetița era pe carosabil”, a declarat medicul.

Cornelia Bernardi acuză că „nu a fost respectat protocolul”, pentru că nici cealaltă ambulanță nu a fost lăsată să ajungă la locul accidentului.

„Dacă pe mine nu m-au lăsat să trec vama poate am înțeles, pentru că nu aveam actele la mine, dar cei din vama din Serbia nu i-au lăsat nici pe ceilalți colegi ai mei, din cealaltă ambulanță. Există un protocol de colaborare în astfel de situații, între România și Serbia. Se pare că, în această situație, nu a fost respectat protocolul”, acuză ea.

Ce spune Poliția de Frontieră Română

Poliția de Frontieră Română a transmis un comunicat de presă, în care explică faptul că medicii au fost lăsați să treacă de vama românească și au anunțat partea sârbă de venirea ambulanțelor.

„În situații de urgență, polițiștii de frontieră români exceptează de la controlul de frontieră personalul medical aflat în misiune”, se arată în comunicatul de presă, citat de Antena 3 CNN.

„Această situație s-a întâmplat și în data de 31.03.2025, ora 02.45, când în PTF Porțile de Fier I s-au prezentat pe sensul de ieșire din țară două ambulanțe care se deplasau în direcția Serbia pentru a prelua pacienți ca urmare a producerii unui accident rutier, fiind creat un culoar de urgență pentru trecerea operativă a acestora, situație despre care a fost informată si partea sârbă”, mai transmite Poliția de Frontieră.

Raed Arafat: „Nu te poți duce de unul singur într-o țară doar pentru că ai fost sesizat”

Într-o intervenție la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a precizat că nu toate țările au protocoale de colaborare în situații de urgență și „regula de bază este că intervențiile într-o altă țară se fac doar la solicitarea autorităților acelei țări”.

„Nu toate statele au astfel de protocoale, iar acestea sunt activabile la solicitarea țării care are nevoie de sprijin. Practic, nu te poți duce de unul singur într-o țară doar pentru că ai fost sesizat. Este nevoie ca statul care solicită ajutorul să facă o cerere oficială. Regula de bază este că intervențiile într-o altă țară se fac doar la solicitarea autorităților acelei țări. În unele situații, țara respectivă ar putea chiar să nu permită intrarea, deoarece actul medical trebuie să fie autorizat pe teritoriul lor. Aceste proceduri sunt reglementate, iar discuțiile nu se referă la ceea ce este corect sau uman, ci la respectarea regulamentelor existente”, a declarat Raed Arafat.

Accidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni și a implicat trei mașini, două înmatriculate în România și una în Serbia. Sursa citată spune că bărbatul și fetița lui se întorceau în țară de la un concurs internațional de dans, unde fiica lui obținuse premiul întâi.

Șoferul sârb care a provocat accidentul mortal era beat la volan, a intrat pe contrasens și a lovit mașina în care se aflau bărbatul, fetița și alte trei persoane. În urma accidentului, trei oameni au murit.