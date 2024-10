O firmă înregistrată în Insulele Virgine are cele mai multe contracte de servicii IT cu spitalele din România, în valoare de 10,6 milioane de lei

Un raport realizat de Expert Forum analizează achizițiile din sistemul de sănătate privind servicii IT, echipamente medicale și reparații de echipamente medicale din ultimii ani și concluzionează că o parte dintre firmele contractante au sau au avut legături cu partidele politice. Analiza încearcă să arată dacă și cum influențează acest aspect succesul la câștigarea contractelor.

„Chiar dacă apartenența politică a unui asociat sau administrator nu creează în mod automat și succes pentru o societate comercială care participă la achiziții, poate ridica semne de întrebare”, arată raportul Expert Forum, un think tank românesc de experţi în politici publice şi reforma administraţiei.

„Au fost identificate mai multe firme legate de partide precum UNPR, PSD sau PNL. Deși analiza nu acoperă toate firmele, cele analizate au câștigat o parte bună din contractele publice, deci considerăm că observația este relevantă”, adaugă aceștia.

Top 20 de firme care au câștigat contracte de servicii IT cu spitale:

INFO WORLD – 10,6 milioane lei

GENIUS IT SOLUTIONS – 9,7 milioane lei

HELION SECURITY SRL – 8,4 milioane lei

ROCS LOGISTIC TEAM – 5,5 milioane lei

ROMANIAN SOFT COMPANY – 3,6 milioane lei

SC TRENCADIS CORP SRL – 2,8 milioane lei

BAD DOG OFFICE DISTRIBUTION S.R.L. – 1,6 milioane lei

Safetech Innovations – 1,4 milioane lei

SIEMENS HEALTHCARE SRL – 1,4 milioane lei

PIXELDATA S.R.L. – 1,1 milioane lei

ULTRA VISION – 0,8 milioane lei

TIAB – 0,8 milioane lei

INNOVATOR ARTIFICIAL TECH – 0,8 milioane lei

VARINAK EUROPE – 0,7 milioane lei

TNT COMPUTERS S.R.L – 0,7 milioane lei

ARHIDAVA SOLUTIONS – 0,5 milioane lei

PHM COMSERV S.R.L. – 0,4 milioane lei

PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE – 0,3 milioane lei

SOFTEH PLUS – 0,3 milioane lei

EXTRANET – 0,3 milioane lei

Raportul a analizat 70 de autorități contractante și 72 de câștigători. „Majoritatea contractelor sunt încheiate în cadrul unor proceduri cu una sau două oferte. Peste 90% dintre contracte sunt legate de criteriul prețul cel mai scăzut. Contractele sunt legate în măsură aproape egală de licitație deschisă, respectiv procedura simplificată, când vine vorba de tipul de procedură folosită.”

Companie înregistrată în Insulele Virgine

Info World SRL, firma care a câștigat cele mai multe contracte cu spitale, este o companie înființată în 2000, cu o cifră de afaceri de 41 milioane de lei și un profit de 4 milioane de lei în 2023. Asociați sunt Medicarom Group SRL și administrator este Selby Michael Lewis John. Info World e parte din Medicarom Group, companie controlată de Selinvest Trading LTD, companie înregistrată în Insulele Virgine. Medicarom vinde de la plasturi, seringi și branule, până la reactivi de laborator, consultații medicale și softuri informatice. Conform unei investigații Rise Project12, off-shore-ul din spatele Medicarom Group e condus de Gheorghe Paraschiv și Ionel Volintiru. Ionel Volintiru a fost prim-secretar UTC.

La începutul anilor 2000, Medicarom a cumpărat Antrepriza de Reparații și Lucrări (ARL) Cluj, cea mai mare firmă de stat de construcții din Ardeal. În 2004, presa scria că Medicarom ar avea legături cu politicieni PSD din Moldova.

Conform Newsmaker, Info World a fost câștigat contracte publice ca parte într-o asociere împreună cu Helion Security Oradea (vezi mai jos), compania deținută de Rareș Codrean, finul lui Florin Birta, președinte PNL Oradea, viceprimar în Oradea din 2016.

Info World a înregistrat o creștere constantă a cifrei de afaceri și a avut un număr de angajați între 153 și 228. Cea mai mare valoare a contractelor (6 milioane de lei) vine de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

De la fostul ministru Sebastian Vlădescu la șeful campaniei online a lui Klaus Iohannis la alegerile din 2014

Romanian Soft Company e înființată în 2000 de Sebastian Vlădescu, fost ministru de finanțe PNL în perioada 2005-2007 și 2009-2010, în guvernele Tăriceanu și Boc. Vlădescu a fost condamnat în 2023 la 7 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită pentru infracțiuni din perioada în care era ministru.

Conform unei investigații publicate de România Curată, Vlădescu ar fi apropiat a lui Sebastian Ghiță, iar Romanian Soft Company a fost asociată cu firma fostului deputat fugit din țară, Teamnet. Jurnaliștii de la România Curată scriau în 2015 că cele două firme au primit mai multe contracte cu prețuri peste media pieței și cu „cerințe absurde, care au limitat accesul celorlalți participanți la licitație”.

Genius IT Solutions a fost înființată în 2013 de Ghiță Mădălina Ionela și de Ana Maria-Antoaneta. Ana Maria Antoaneta e soția deputatului PSD Radu Popa, fost PP-DD. În 2014, Antoaneta și-a cesionat acțiunile. În prezent, acționarii firmei sunt Cârstea Silviu Alexandru, candidat la alegerile din 2014 pe listele ARD și Forța Civică, Voicu Alexandra Mădălina, parteneră în altă companie cu Alexandru Cumpănașu.

Administrator este Ana George Bogdan, fost viceprimar PDL în Târgoviște, apropiat al clanului interlop Ghenosu, conform Adevărul. Cârstea a fost începând cu 2009 și director la Romanian Soft Company.

HELION SECURITY SRL a fost fondată în 2010 de Codrean Victoria și Micula Aurel. În 2012 în companie a intrat Onica Ioan. În 2013, Micula Aurel s-a retras din companie, iar Onica a ieșit în 2016. În august 2023, Codrean Victoria și-a cesionat toate acțiunile și în companie au intrat Codrean Romina Sanda și Codrean Rareș-George. Conform presei locale, Rareș Codrean e finul lui Florin Birta, primar PNL din Oradea. În 2016 a candidat din partea PNL pentru Consiliul Local Oradea. A fost membru în biroul județean al TNL Bihor. Firma cu sediul în Ștei a câștigat contracte cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor și Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” (9 milioane de lei).

TRENCADIS CORP a fost înființată în 2007, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de 167 milioane de lei. Firma este deținută de Marian Murguleț. Acesta a fost CIO guvernamental între 2019-2021,a lucrat la ambasada din Suedia din 2003, iar din 2008 a lucrat în mediul IT, la Siveco și S&T.30 Firma a fost înființată de Radu Negulescu. Acesta a fost șeful campaniei online a candidatului Klaus Iohannis la alegerile din 2014. După acest an, și veniturile firmei se triplează apoi au o creștere constantă vizibilă. Printre acționarii firmei din 2019 s-au aflat FIRST INVESTMENTS HOLDING LTD, înregistrată în insulele Cayman și deținută de Frank Timiș, precum și Carlo Robert Burci (fiul lui Cristian Burci).

Achizițiile din spitale, între lipsă de transparență și legături cu politicul

Expert Forum vorbește despre „calitatea slabă” a datelor pe care le-a avut la dispoziție, care „limitează posibilitățile de analiză și a condus la eforturi susținute de procesare”. „Considerăm că acest fapt reduce și transparența proceselor de achiziție, posibilitatea de identificare a neregulilor și acuratețea unor analize precum cea de față”, se precizează în concluziile raportului.

Autorii raportului scriu, de asemenea, că „nu cred” că succesul unor firme „se explică exclusiv prin posibile nereguli sau profilul lor politic”, ci cauzele pot fi diverse: capacitate crescută, produse specifice care sunt vândute, o relație de durată funcțională etc.

Totuși, „un număr relativ mare de firme analizate au/avut legături (au avut/au acționari sau alți factori de decizie, au fost fondate etc) cu partidele politice, au fost înființate de politicieni sau alte persoane cu putere asupra sistemului medical. Chiar dacă apartenența politică a unui asociat sau administrator nu creează în mod automat și succes pentru o societate comercială care participă la achiziții, poate ridica semne de întrebare. Au fost identificate mai multe firme legate de partide precum UNPR, PSD sau PNL”.

În unele cazuri, asociații sau acționarii sunt legați de mai multe firme care prestează servicii sau furnizează bunuri, ceea ce indică spre o influență crescută în domeniul sănătății. Cu alte cuvinte, există grupuri de firme, cu diferite tipuri de activități și care gravitează în jurul unei singure persoane, grup de persoane sau unei familii, este una dintre concluziile raportului.

De asemenea, o parte dintre firme au asociați sau administratori implicați în dosare penale legate de achiziții.

Raportul „Achiziții (ne)sănătoase 2. Radiografia cheltuielilor din sistemul de sănătate” realizat de Expert Forum poate fi consultat integral aici.