O gravidă din 12 face diabet în sarcină și riscă să dezvolte boala pe viață. Un test poate depista diabetul și permite o intervenție rapidă

Diabetul gestațional, o tulburare a metabolismului glucozei, se depistează mai ales în al doilea sau al treilea trimestru al unei sarcini/ Foto: Shutterstock

Diabetul din sarcină, o problemă de sănătate gravă ce impune intervenție rapidă, nu se încheie odată cu nașterea. Femeile afectate au un risc mult mai mare de diabet de tip 2, dar un simplu test la 4–12 săptămâni după naștere poate face diferența între prevenție și diagnostic întârziat.

În România, aproape una din 12 gravide este diagnosticată cu diabet gestațional (DG) – o tulburare a metabolismului glucozei care apare pentru prima dată de obicei în al doilea sau al treilea trimestru al unei sarcini.

La majoritatea femeilor, glicemia revine la normal după naștere, dar riscul de diabet de tip 2 rămâne crescut. La nivel internațional, datele arată că femeile cu diabet gestațional au un risc mult mai mare de a face diabet zaharat de tip 2 (DZ2) în anii de după naștere.

Ghidurile recomandă testare țintită la 4-12 săptămâni după naștere și monitorizare pe termen lung. În România există studii despre prevalența diabetului gestațional, dar lipsesc analize care să urmărească sistematic câte femei evoluează către diabet de tip 2 – o zonă în care prevenția și urmărirea atentă pot schimba cursul bolii.

Un risc de diabet de 10 ori mai mare

Cât privește evoluția către diabet de tip 2 după o sarcină cu diabet gestațional, cele mai solide sinteze arată o creștere de aproape 10 ori a riscului comparativ cu femeile fără o astfel de prolemă de sănătate. Proporția celor care ajung efectiv la această formă de diabet depinde de durata de urmărire: meta-analize și sinteze clinice raportează intervale de la aproximativ 15% până spre 50-60% pe parcursul primului deceniu, în funcție de vârstă, greutate, alăptare și stil de viață.

Femeile cu antecedente de diabet în sarcină par să aibă un risc de aproape 10 ori mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 decât cele cu o sarcină fără valori crescute ale glicemiei. Amploarea acestui risc arată importanța pentru care programarea la controalele de după naștere nu este „opțională”.

Testul care poate descoperi din timp diabetul de tip 2

Testul de toleranță la glucoză (OGTT/TTGO) cu 75 g este o investigație-cheie recomandată după naștere. Se poate efectua în România, este ușor de făcut și poate depista diabetul zaharat de tip 2 la o femeie care a născut recent și care a avut diabet gestațional. Este un test de verificare a modului în care corpul procesează glucoza.

Pentru testare, se iau probe de sânge după ce persoana stă nemâncată (de obicei 8-14 ore), apoi se administrează 75 g de glucoză dizolvată într-un lichid, și se verifică glicemia (cu o altă probă de sânge) după 1 oră și după 2 ore.

Testul permite detectarea intoleranței la glucoză sau a diabetului care nu se manifestă doar prin glicemia de repaus.

Când, cum și cât de des se face testarea

Societățile științifice converg pe ideea că prima „fereastră de aur” pentru depistarea tulburărilor de glucoză după diabet gestațional este la 4-12 săptămâni după naștere Standardele ADA (American Diabetes Association, din SUA) recomandă realizarea unui OGTT cu 75 g glucoză în acest interval, urmat de o supraveghere periodică (orice test glicemic validat — HbA1c, glicemie à jeun sau OGTT) la fiecare 1-3 ani, în funcție de risc. Avantajul OGTT la 4-12 săptămâni este sensibilitatea superioară pentru anomalii timpurii de metabolism. În schimb, ghidul NICE (Marea Britanie) recomandă de rutină o glicemie à jeun la 6-13 săptămâni și apoi evaluări anuale cu HbA1c – două abordări valide, dar diferite ca logistică și resurse.

În România, literatura publicată în ultimii ani se concentrează mai ales pe prevalența diabetului gestațional și complicațiile materno-fetale din sarcină. Lipsesc însă studii naționale care să raporteze incidența la 5-10 ani. Această „gaură” de date face cu atât mai valoroase recomandările ghidurilor internaționale și rutinele de monitorizare implementate local.

De ce insistă ghidurile pe testarea timpurie? Pentru că rata de prezentare pentru testare la 6-12 săptămâni e în mod tradițional mică în multe sisteme de sănătate, iar întârzierea controalelor amână diagnosticul și intervenția. Studii recente arată că efectuarea testului încă din maternitate, imediat post-partum, poate crește semnificativ proporția femeilor testate, fără a compromite acuratețea rezultatelor. Chiar și așa, majoritatea femeilor vor face testarea în ambulatoriu – motiv pentru care programarea și coordonarea cu medicul de familie/diabetolog sunt esențiale.

Plan pentru primul an după naștere la o femeie cu diagnostic de diabet gestațional în sarcină