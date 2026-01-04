„O iarnă autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

Ploi și ninsori abundente vor fi în toată țara până în 9 ianuarie, conform meteorologului ANM Mihai Huștiu. El a spus că în aceste zile vor fi și diferențe mari de temperature între zonele țării – Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.

El a spus, duminică, la Digi24, că sunt precipitații abundente în special în partea de sud-vest a țării și în zonele de munte. În sud-vest, dar mai ales în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și în Munții Apuseni, stratul de zăpadă estimat din această dimineață și până marți dimineață ar putea să depășească 30-40 cm. În nordul Olteniei, Banat, Crișana sau în sud-vestul Transilvaniei, stratul de zăpadă va fi între 10-25 cm. Ninsori puternice sunt și în toată jumătatea de nord a țării.

În unele zone ale țării, ninsoarea se va transforma în lapoviță și ploaie și există riscul de a se depune polei.

„În zona de câmpie a Munteniei, Olteniei și în Dobrogea predomină ploile atât astăzi, cât și mâine, cu mențiunea că mâine, treptat, vom asista la o creștere a temperaturilor și atunci în Transilvania, Moldova sau chiar în partea de vest, în zonele joase de relief, ninsoarea se va transforma în lapoviță și ploaie. Există risc mare de polei începând de mâine dimineață. Pe parcursul zilei, în multe zone din vest, centru, Moldova, chiar și în zona Munteniei și în Oltenia ar putea să apară poleiul mâine, în prima parte a zilei”, a explicat meteorologul.

El a spus că episoadele de ninsori și viscol în zona montană înaltă, „iarnă autentică la acest început de an”, va continua până spre 9 ianuarie: „Deci mai așteptăm episoade cu precipitații și în zilele următoare. Chiar dacă informarea meteorologică este valabilă până luni seara, până pe 9 ianuarie vor mai fi episoade de precipitații în mare parte din țară, dar mai ales spre vest, centru și nord, unde, de asemenea, așteptăm ninsori, lapoviță și polei”.

Diferențe mari de temperatură între zonele țării

Potrivit acestuia, există diferențe mari de temperatură între nordul, centrul și sud-estul țării.

Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.

„Asta pentru că țara noastră este cumva la zona de contact între două mase de aer cu proprietăți diferite. Una caldă și umedă, care vine dinspre Marea Mediterană și una rece, de origine polară, ce coboară dinspre nordul continentului. De aceea avem acest contrast termic important”, a explicat meteorologul.