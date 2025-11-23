„O întâlnire de coșmar”. Cum i-au informat americanii pe aliați că Zelenski trebuie să semneze acordul propus de Trump, altfel Ucraina se va confrunta cu un scenariu mult mai rău

Oficialii americani le-au transmis aliaților din NATO că se așteaptă să îl determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de pace în zilele următoare, sub amenințarea că, dacă Kievul nu semnează, se va confrunta în viitor cu un acord mult mai nefavorabil, scrie The Guardian.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a aflat zilele acestea la Kiev pentru a prezenta un proiect de acord de pace, elaborat de Administrația președintelui Donald Trump, care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. Acest plan în 28 de puncte al Washingtonului este însă privit cu mare îngrijorare la Kiev și nu numai, deoarece reiterează mai multe cerințe cheie ale Rusiei: Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv să se retragă din părți din estul țării pe care Rusia nu le-a cucerit, să își reducă dimensiunea armatei sale și renunțe la ideea aderării la NATO.

Driscoll a fost cel care i-a informat pe ambasadorii din țările NATO cu privire la acest plan al SUA, vineri seară, la o întâlnire desfășurată la Kiev, după ce anterior a purtat discuții în acest sens cu Zelenski și după un apel telefonic primit de la Casa Albă.

„Niciun acord nu este perfect, dar trebuie încheiat mai devreme decât târziu”, le-a spus oficialul american ambasadorilor, potrivit unei persoane prezente la întâlnire, citate de The Guardian.

Atmosfera din sală era sumbră, mai mulți ambasadori europeni punând întrebări cu privire la conținutul acordului și despre modul în care SUA au purtat negocierile cu Rusia fără a-și informa aliații.

„A fost o întâlnire de coșmar. A fost din nou cu argumentul «nu aveți niciun as în mânecă»”, a spus sursa, referindu-se la afirmația lui Trump că Zelenski nu are suficiente cărți pe care să mizeze în acest război, afirmație făcută în timpul întâlnirii tensionate de la Casa Albă din februarie.

Dar acordul pus acum pe masă conține o serie de prevederi care vor fi probabil inacceptabile pentru Kiev, inclusiv necesitatea de a renunța la teritoriile ocupate de Rusia, precum și cedarea altor teritorii pe care Kievul le controlează încă. De asemenea, acordul sugerează că ar urma să existe o amnistie pentru toate crimele de război comise în timpul conflictului.

Vineri după-amiază, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj video către țară, spunându-le ucrainenilor că acesta este „unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”. Ucraina se confruntă cu o alegere dificilă, a spus el: „să ne pierdem demnitatea sau să pierdem un aliat cheie”.

Când sunt „mai mulți bucătari în bucătărie”

Dan Driscoll, un prieten apropiat al vicepreședintelui american JD Vance și care a preluat abia recent dosarul privind războiul din Ucraina, a refuzat să explice dacă acordul propus corespundea planului în 28 de puncte care fusese publicat anterior în presă. „Unele lucruri sunt importante, altele sunt de fațadă, iar noi ne-am concentrat mai mult pe lucrurile care contează”, a spus el, potrivit sursei citate de The Guardian.

Anunțul privind planul elaborat de SUA i-a luat prin surprindere pe ceilalți aliați ai Ucrainei, care nu fuseseră informați cu privire la conținutul și formatul acestuia. În Europa există îngrijorarea că Rusia a avut prea multă influență în negocierea acestui proiect de acord, care este prezentat ucrainienilor ca fiind deja stabilit.

Dar Driscoll a apărat această abordare a SUA, susținând că procesul a fost astfel mai ușor de gestionat. „Președintele Trump își dorește pacea acum. Cu cât sunt mai mulți bucătari în bucătărie, cu atât este mai greu de gestionat”, a afirmat oficialul american, potrivit sursei prezente.

Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, la întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev, pe 20 noiembrie 2025. Credit foto: Handout / AFP / Profimedia

„Acordul nu va deveni mai bun, se va înrăutăți”

Julie Davis, care este însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la Kiev, a fost de asemenea prezentă la întâlnire și le-a spus celorlalți diplomați că, deși termenii acordului sunt dureroși pentru Ucraina, aceasta nu are altă opțiune decât să accepte sau să se confrunte cu o situație și mai grea în viitor. „Acordul nu va deveni mai bun de aici înainte, ci se va înrăutăți”, a spus ea.

Trump vrea ca Zelenski să accepte acordul până de Ziua Recunoștinței în SUA, care este joia viitoare. Mai devreme în cursul săptămânii, Davis a declarat presei că Trump urmărește un „calendar agresiv” pentru a obține aprobarea asupra acordului.

„Am asistat la un ritm absolut remarcabil al activității diplomatice”, a spus ea, vorbind în marja unei recepții pentru Driscoll și delegația din armata SUA, la care au participat și înalți oficiali militari ucraineni, la reședința ambasadorului din Kiev. Ea a spus că diplomația a fost „cea mai ambițioasă” pe care a văzut-o în toată cariera sa în serviciul diplomatic.

Întrebat de ce Kievul ar trebui să fie forțat să cedeze teritorii din est pe care trupele rusești nu au reușit să le cucerească timp de 11 ani, un oficial american a afirmat că acordul este „benefic pentru Ucraina”, anticipând totodată cum Trump și Zelenski se vor așeza împreună și vor semna documentul „pentru pace”.

Planul ar fi fost elaborat de Steve Witkoff, consilierul lui Trump, și Kirill Dmitriev, emisarul economic special al lui Putin, o relație ce s-a dovedit a fi un canal secret important între Washington și Moscova.

Driscoll urmează să se deplaseze în curând în Rusia pentru a discuta planul.

Vineri seară, Vladimir Putin a anunțat că Moscova a primit o copie a planului. „Cred că poate fi folosit ca bază pentru o soluționare pașnică și definitivă”, a afirmat el adresându-se membrilor Consiliului de Securitate al Rusiei.