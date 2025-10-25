FOTO I O istorie uitată: Vitan, cartierul neterminat. Blocurile n-aveau magazine la parter, toată lumea urma să mănânce la Circul Foamei, devenit primul mall din București

În Vitan, ultimul cartier construit în comunism în București, Epoca de Aur s-a sfârșit brusc, în noroi și întuneric.

În 1989, Calea Vitan era un drum noroios, distrus de șantiere, fără stâlpi de iluminat public, fără trotuare, fără telefonie, cu bălți puturoase, gropi, maidane și câini ai nimănui, blocuri nefinalizate sau pe alocuri lipsă, un peisaj noir, de neimaginat și de necrezut pentru noi cei de azi.

Iluminatul public a fost introdus abia la 7 ani de la căderea lui Ceaușescu.

După lăsarea întunericului, Vitan era o uriașă gaură neagră. Oamenii nu vedeau unde să pună piciorul. „Mă uluiește necontenit capacitatea oamenilor de a uita și de a idealiza istoria”, spune unul dintre bucureștenii mutați în mod forțat într-un bloc din Vitan, după ce le-au fost demolate casele.

Descoperă, pe B365.ro, istoria unui vechi cartier bucureștean mutilat în comunism, care s-a reinventat însă la sfârșitul anilor 2000.