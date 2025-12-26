O linie aeriană, cu multe curse și la noi, nu zboară niciodată de Crăciun. Acum le-a reluat

Cel mai mare transportator low-cost din Europa, Ryanair, care are multe zboruri și în România, nu ridică nicio aeronavă de la sol de Crăciun, o tradiție păstrată cu rigoare și în 2025, în ciuda pierderilor care rezultă de aici.

Într-o zi obișnuită de iarnă, unul din șapte zboruri care ajung în Europa este operat de Ryanair, notează Simple Flying.

Chiar dacă și-a redus prezența în mai multe țări, compania irlandeză rămâne cel mai mare operator de pe continent. Cu toate acestea, Ryanair nu a avut niciun zbor în prim zi de Crăciun, 25 decembrie. Dar le-a reluat imediat, pe 26 decembrie.

Irlanda este o țară puternic catolică, Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă, și de aceea CEO-ul Michael O’Leary le acordă tuturor o zi liberă, de la piloți la personalul de zbor și cel de la sol, potrivit il Giornale.

Această practică este urmată și de o altă companie aeriană irlandeză, Air Lingus, și de Jet2.com, un operator britanic low-cost, dar acestea au curse mult mai puține în general.

În contrast cu Wizz Air și easyJet

În contrast, compania britanică low-cost easyJet avea programate 558 de decolări și aterizări cumulate în ziua de Crăciun, iar operatoul maghiar Wizz Air nu mai puțin de 979.

Deși ziua de Crăciun rămâne, ca de obicei, complet liberă, activitatea a crescut cu 9% în Ajun, iar pe 26 decembrie, supranumită Boxing Day, cu 17%, ceea ce sugerează o performanță puternică de anul trecut.

Zi scurtă în Ajun

În Ajunul Crăciunului 2025, Ryanair a avut programat 1.716 mișcări, rămânând cel mai mare operator din Europa, cu un zbor din zece.

Pe 24 decembrie, Ryanair a acoperit 746 de rute din 33 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Italia a fost, ca de obicei, cea mai deservită țară.

Prima plecare programată în Ajun a fost la 5:35 dimineața, de pe aeroportul secundar al Varșoviei, Modlin, spre Malta, oferind o evadare de ultim moment către destinații mai calde.

În mod normal, într-o zi de miercuri din decembrie, ultimul zbor Ryanair pleacă la 23:15, de la Valencia spre Marrakesh. Nu și în Ajunul Crăciunului: personalul companiei a terminat lucrul mult mai devreme, iar ultimul zbor a fost la ora 18:00.

Actvitate scăzută de Revelion

Avioanele Ryanair au revenit în aer pe vineri, 26 decembrie, cu 22% de decolări și aterizări mai puține decât în vinerea precedentă.

Totuși, oferta rămâne vastă: peste 1.000 de rute, dintre care 865 internaționale și 142 interne, inclusiv zboruri în Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Maroc, Polonia, Portugalia, Spania și Marea Britanie.

Activitatea din 26 decembrie a început la 6:00 dimineața, iar ritmul zborurilor va crește până la Revelion, când activitatea scade din nou, dar nicidecum la nivelul minim impus de pauza totală din ziua de Crăciun.

