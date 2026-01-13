Sari direct la conținut
„O lume fără reguli”. Duma de Stat rusă denunță „încălcarea nonșalantă a suveranității altor țări”. Pe cine dă vina

Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, Foto: Icana News Agency / Zuma Press / Profimedia
Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, Foto: Icana News Agency / Zuma Press / Profimedia

Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunțat marți riscul „unei lumi fără reguli” și încălcarea suveranității naționale a statelor, fără a-l menționa direct pe președintele american Donald Trump.

„Noua regulă este o lume fără reguli. Aceasta cauzează probleme și tensiuni majore”, a declarat Volodin în redeschiderea sesiunii după vacanța de Crăciun, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Volodin, un colaborator apropiat al președintelui Vladimir Putin de mulți ani, a mai susținut că „principiile dreptului internațional stabilite după al Doilea Război Mondial sunt erodate” și a dat vina pe țările occidentale pentru acest lucru, fără a preciza care dintre ele.

Acestea „încalcă în mod nonșalant suveranitatea altor țări, fără a încerca măcar să se ascundă în spatele unor scuze (…), în timp ce vorbesc despre democrație”, a denunțat el.

Luni, secretarul Consiliului de Securitate rus, Serghei Șoigu, „a condamnat ferm o altă tentativă a forțelor externe” de a se amesteca în afacerile Iranului, la finalul unei convorbiri telefonice cu secretarul Consiliului de Securitate Națională iranian, Ali Larijani.

A fost primul comentariu al unui oficial rus de rang înalt de la izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Iran și de la amenințările Statelor Unite de a interveni dacă Teheranul reprimă violent manifestanții.

Președintele rus Vladimir Putin, care a reapărut luni la Kremlin după aproape două săptămâni de absență în contextul sărbătorilor de Crăciun, s-a abținut să comenteze despre situația internațională actuală. El nu a comentat capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, protestele masive din Iran, confiscarea de petroliere sub pavilion rusesc și nici controversa din jurul revendicărilor teritoriale americane asupra Groenlandei, menționează EFE.

