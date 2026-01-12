Revoltele din Iran: Prima reacție a Moscovei / Khamenei anunță manifestații masive pro-regim, un „avertisment pentru SUA”

Rusia a condamnat luni „tentativele puterilor străine” de a interveni în Iran, după ce Statele Unite au amenințat că se vor implica, în contextul reprimării sângeroase a protestelor din republica islamică.

Iranul se confruntă de mai bine de două săptămâni cu cele mai mari demonstrații de după 2022, iar președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că se va implica dacă împotriva protestatarilor se folosește forța. Însă regimul de la Teheran a ales, din nou, varianta reprimării sângeroase a demonstrațiilor, sute de manifestanți fiind uciși și alte mii fiind încarcerați.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a denunțat într-o convorbire telefonică avută luni cu omologul său iranian „încercările de ingerință externă”, în contextul în care Iranul este zguduit de această mișcare de protest de amploare.

În discuția sa cu Ali Larijani, Serghei Șoigu „a condamnat ferm” „noile tentative ale forțelor externe de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului”, potrivit agențiilor de presă ruse.

Sute de manifestanți uciși, mii de arestări

Protestele din Iran, care au început în 28 decembrie pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică precară, s-au transformat în manifestații mai generale împotriva regimului teocratic de la Teheran, care acuză Statele Unite și Israelul că „au adus teroriști” în țară și încearcă „să escaladeze” tensiunile sociale.

Incapabil să-i potolească pe protestatari cu ajutoare sociale, regimul a ales varianta reprimării sângeroase a demonstrațiilor.

Conform ultimelor cifre – furnizate de activiști din Iran și din afara țării – organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a afirmat că a verificat moartea a 544 de persoane și arestarea a 10.681 de persoane de la începutul protestelor.

Iranul nu a dat un bilanț oficial.

Macron condamnă „violența de stat” din Iran

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni „violența de stat care lovește orbeste manifestanții din Iran” și s-a declarat „alături” de apărătorii „libertăților fundamentale”, notează AFP.

„Condamn violența de stat care lovește orbeste iranienii și iraniencele care cer cu curaj respectarea drepturilor lor”, a scris Macron pe X. „Respectarea libertăților fundamentale este o exigență universală și suntem alături de cei care le apără”, a adăugat el.

Ambasadorii europeni, convocaţi de Teheran

Ambasadori şi însărcinaţi cu afaceri din Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, aflaţi la post în Teheran, au fost convocaţi luni de autorităţile iraniene, care deplâng sprijinul exprimat de aceste ţări faţă de manifestanţii iranieni, a anunţat Ministerul iranian de Externe.

„Confirmăm convocarea ambasadorilor europeni”, a transmis Ministerul de Extene al Franței, citat de AFP.

Într-o înregistrare video pot fi văzuţi diplomaţi luând loc în faţa unui ecran imens. MAE iranian le-a proiectat imagini care documentau, potrivit acestuia, acţiuni violente ale manifestanţilor.

„Aceste acţiuni depăşesc cadrul manifestaţiilor paşnice şi relevă un sabotaj organizat”, potrivit comunicatului emis de minister şi reluat de televiziunea de stat.

În consecinţă, Teheranul a cerut ambasadorilor să transmită direct imaginile ministerelor lor externe şi să ceară „retragerea declaraţiilor oficiale formulate în sprijinul protestatarilor”.

Iranul a subliniat, între altele, că „orice sprijin politic sau mediatic este inacceptabil şi constituie o ingerinţă clară în securitatea internă a ţării”.

„Avertisment pentru SUA”

Între timp, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a calificat luni drept un „avertisment” pentru Statele Unite mobilizarea masivă a susținătorilor puterii de la Teheran, care au ieșit în număr mare în stradă ca răspuns la valul de proteste antiguvernamentale ce zguduie țara de peste două săptămâni.

„A fost un avertisment adresat politicienilor americani pentru ca aceștia să înceteze cu manevrele lor înșelătoare”, a declarat ayatollahul, potrivit televiziunii de stat, în timp ce președintele Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni militar.

„Aceste adunări masive, marcate de determinare, au făcut să eșueze planul dușmanilor străini care urma să fie pus în aplicare de mercenarii iranieni”, a adăugat Ali Khamenei.

Turcia, împotriva unei „intervenții străine”

Turcia a avertizat luni că orice intervenție străină în Iran riscă să conducă la crize și mai mari în această țară și în regiune, și a îndemnat la negocieri între Statele Unite și Iran pentru soluționarea problemelor existente, informează Reuters.

Turcia, stat membru NATO, nu dorește să vadă haos în Iran, „în pofida anumitor probleme din societatea și guvernul iraniene”, a declarat Omer Celik, purtător de cuvânt al Partidului Justiție și Dezvoltare (AKP), formațiunea aflată la guvernare.

„Așa cum a spus președintele (iranian Masoud) Pezeshkian, problemele trebuie rezolvate prin intermediul dinamicii interne a societății iraniene și al voinței naționale a Iranului”, a afirmat purtătorul de cuvânt într-o conferință după o reuniune a AKP.

„Noi considerăm că o intervenție străină va conduce la consecințe și mai grave, și că acea intervenție, provocată de Israel în special, va conduce la crize și mai mari”, a adăugat Celik.

Trump anunță că Teheranul „vrea să negocieze”

Trump a afirmat duminică noapte că Iranul „vrea să negocieze” și că se pregătește o întâlnire cu liderii Republicii Islamice, fără a exclude opțiunile militare de intervenție ale Statelor Unite.

În declarații făcute la bordul Air Force One, președintele american a afirmat că Teheranul începe să depășească linia roșie pe care o stabilise în ceea ce privește uciderea de protestatari din cadrul acestei mișcări de o amploare fără precedent din ultimii trei ani, precizând că armata analizează „opțiuni foarte puternice”.

Trump a spus de asemenea că este în contact cu liderii opoziției iraniene. El a mai spus, fără a da detalii, că liderii iranieni l-au sunat sâmbătă și vor să negocieze, și că s-ar putea să discute cu ei.

Luni, oficialii iranieni au anunțat că sunt pregătiți pentru dialog și că linia de comunicare cu SUA rămâne deschisă, scrie Reuters.

„Suntem pregătiți pentru război, dar și pentru dialog”, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araqchi, în ședința cu ambasadorii străini la Teheran, potrivit unei traduceri în limba engleză.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a anunțat la rândul său că liniile de comunicare rămân deschise, atât cu SUA, cât și cu intermediarii elvețieni, scrie Reuters.

Trump, presiunea de a acționa în Iran

Pe măsură ce protestele intră în a treia săptămână, Trump este sub presiune să-și transforme cuvintele în fapte.

În ultimele zile, el s-a întâlnit cu consilierii săi pentru a discuta opțiunile pe care le are, deși surse de la Washington citate de Reuters și Wall Street Journal au afirmat că încă nu a luat o decizie – și că marți se va întâlni din nou cu consilierii săi.