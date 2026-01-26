O mănăstire din patrimoniul UNESCO a fost atacată de drone rusești. Controversele din istoria sa recentă
Atacurile masive ruseşti care au vizat sâmbătă Kievul au avariat clădiri ale mănăstirii ortodoxe Lavra Pecerska (Mănăstirea Peşterilor), un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a anunţat luni Ministerul Culturii din Ucraina, relatează AFP, preluată de Agerpres.
„În noaptea de 24 ianuarie, situri din Rezervaţia Naţională Lavra Kiev-Pecerska, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au fost avariate în urma unui atac masiv cu rachete şi drone ruseşti asupra Kievului”, a transmis ministerul într-un comunicat.
Conform comunicatului, faţada, uşile şi ferestrele a două clădiri, între care o biserică, au fost lovite, iar în curând va fi efectuată o inspecţie tehnică pentru „evaluarea structurilor acestora”.
De la începutul invaziei ruseşti din 2022, „1.640 de monumente culturale şi 2.446 de situri de infrastructură culturală au fost avariate”, a subliniat ministerul.
Mănăstirea Peşterilor, renumită pentru cupolele sale aurii, a fost în atenţia presei în ultimii ani după expulzarea călugărilor săi, acuzaţi că ar avea legături cu Moscova. Stareţul său a fost plasat în arest la domiciliu, apoi închis pentru scurt timp înainte de a fi eliberat pe cauţiune.
Serviciul de securitate ucrainean SBU și poliția ucraineană au efectuat în noiembrie 2022 percheziții la mănăstire, în cadrul unor operațiuni de contracarare a unor presupuse „activități subversive ale serviciilor speciale rusești”. Biserica Ortodoxă Rusă susținea că raidul este un „act de intimidare”.
Lavra Pecerska din Kiev era atunci sediul aripii susținute de Rusia a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, cunoscută sub numele de Patriarhia Moscovei.
„Aceste măsuri sunt luate … ca parte a activității SBU pentru a contracara activitățile distructive ale serviciilor speciale rusești în Ucraina”, a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei într-un comunicat.
Ulterior, călugării afiliați bisericii ruse au fost evacuați din mănăstire și înlocuiți ulterior cu călugări ai Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.