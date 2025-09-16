O mișcare fără precedent împotriva Ursulei von der Leyen: două moțiuni de cenzură în Parlamentul European

Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de Politico.

Două grupuri politice – „Patrioți pentru Europa” și grupul Stângii – au depus moțiuni separate de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Cele două moțiuni au fost depuse la miezul nopții, pe 10 septembrie, prima ocazie în care au putut face acest lucru în conformitate cu regulamentul parlamentar.

„Patrioții pentru Europa” au depus moțiunea cu 20 de secunde înaintea grupului Stângii, au declarat doi oficiali.

Aceste demersuri au avut loc la doar câteva ore după ce von der Leyen a ținut discursul său privind starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg și la doar două luni după ultimul vot de încredere în conducerea sa – o situație care ilustrează fragmentarea politică a UE.

Patrioții, grup din care fac parte partide precum Fidesz, al lui Viktor Orban sau Adunarea Națională, al lui Marine Le Pen, o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate și au criticat acordurile comerciale America de Sud și SUA.

Stânga, cu Franța Nesupusă sau Die Linke, din Germania și Sumar din Spania printre membri, critică, de asemenea, politica comercială a Comisiei, dar pune un accent mai mare pe ceea ce consideră a fi inacțiunea executivului UE în contextul războiului Israelului în Gaza.

Fără precedent

Depunerea a două moțiuni de cenzură în același timp este fără precedent și a stârnit dezbateri în Parlament cu privire la modul în care se vor desfășura cele două dezbateri și voturi.

Momentul dezbaterilor și al voturilor va fi decis de liderii grupurilor politice atunci când vor discuta agenda finală a plenului pe 1 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Delphine Colard.

Cea mai probabilă opțiune este ca luni, 6 octombrie, să aibă loc o dezbatere comună, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie, potrivit a două persoane familiarizate cu procedura parlamentară citate de Politico.

Patrioții vor revendica probabil dreptul de a avea primul vot, întrucât au câștigat cursa pentru depunerea documentelor la timp.

Von der Leyen a supraviețuit în iulie unei moțiuni inițiate de AUR

Președinta Comisiei Europene a supraviețuit pe 10 iulie moțiunii de cenzură inițiate de AUR în Parlamentul European. Partidul acuza refuzul lui von der Leyen de a publica mesajele schimbate cu directorul executiv al Pfizer în plină pandemie Covid și lipsa de transparență în general, alături de alte chestiuni

Moțiunea a dezvăluit nemulțumirea mai multor grupuri politice față de stilul de conducere al Ursulei von der Leyen și față de politicile sale tot mai de dreapta, scrie AFP. Președinta Comisiei Europene a fost nevoită să facă mai multe concesii pentru a fi sigură că va supraviețui.

Inițiatorul moțiunii, Gheorghe Piperea, a declarat în iulie că se aștepta ca moțiunea să fie respinsă, dar mișcarea va deschide o cutia a Pandorei.

Von der Leyen ar trebui să se pregătească pentru „mai multe” moțiuni de cenzură, a spus Piperea.