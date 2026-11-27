Youth Strike Coalition, o platformă internațională care reunește peste 50 de organizații de tineret și studențești, anunță că va continua să organizeze și să mobilizeze tineri împotriva militarizării și a politicilor de reînarmare, după protestele organizate pe 20 noiembrie în peste 27 de țări, inclusiv România, potrivit Agerpres.

Mișcarea își propune să aducă împreună tineri, studenți și angajați din mai multe țări, care cer mai mulți bani pentru educație, servicii publice și protecția mediului, în locul investițiilor în armată.

Într-un comunicat publicat după manifestațiile de săptămâna trecută, organizatorii susțin că aproximativ un milion de tineri și studenți au participat la acțiuni desfășurate în circa 400 de orașe, sub sloganul „Fight for Our Future, Not Their Wars” („Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor”). Cifra reprezintă estimarea coaliției și nu a fost confirmată independent.

În relatarea sa din ziua protestului, Reuters a descris manifestații cu participare variabilă, de la câteva sute la câteva mii de persoane în mai multe orașe europene.

Protestele au avut loc într-un context de nemulțumire față de creșterea cheltuielilor militare și de presiune asupra bugetelor pentru educație și servicii sociale. Mesajele participanților au vizat atât politicile guvernelor europene, cât și prioritățile economice și militare ale Uniunii Europene.

În România organizatorii au cerut mai mulți bani pentru educație, locuințe accesibile și protecție socială și se opun creșterii cheltuielilor militare. Aproximativ 200 de tineri au protestat în Piața Victoriei.

O mișcare internațională împotriva reînarmării

Cele cinci revendicări comune ale coaliției vizează oprirea militarizării și a politicilor de reînarmare, abolirea tuturor formelor de serviciu militar, solidaritatea cu populațiile oprimate, justiția climatică și socială, precum și transformarea radicală a sistemului actual, prin combaterea autoritarismului, represiunii și extremei drepte.

Manifestul publicat pe site-ul Youth Strike detaliază aceste revendicări și explică perspectiva din care le susțin organizațiile participante. Documentul critică explicit rolul NATO, al industriei armamentului și al companiilor din sectorul combustibililor fosili.

Organizațiile semnatare susțin că militarizarea și criza climatică au cauze comune și critică un sistem economic în care cheltuielile militare și interesele companiilor ajung să fie puse înaintea nevoilor oamenilor.

Coaliția cere redirecționarea fondurilor destinate înarmării către educație, sănătate, locuințe și servicii publice. Una dintre principalele ținte ale criticilor este planul european ReArm Europe, redenumit Readiness 2030, care urmărește mobilizarea unor resurse de până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.

Manifestul solicită, de asemenea, încetarea ocupațiilor și a intervențiilor militare și exprimă solidaritate cu populațiile din Palestina, Sudan, Liban, Iran, Venezuela și Cuba. În cazul Palestinei, organizațiile cer inclusiv întreruperea relațiilor guvernelor europene cu Israelul.

România figurează pe lista țărilor participante la inițiativă, prin Youth Strike Romania și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca, ambele organizații fiind incluse printre susținătorii manifestului internațional.

Coaliția consideră că mobilizarea din 20 noiembrie reprezintă doar începutul unui demers mai amplu și face apel la colaborarea dintre organizațiile studențești, mișcările de tineret, sindicate și alte grupuri sociale, pentru continuarea acțiunilor în lunile următoare.