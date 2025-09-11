O națiune tot mai divizată: Experții avertizează că spirala violenței politice riscă să explodeze după uciderea lui Charlie Kirk

Asasinarea influencerului american de dreapta Charlie Kirk marchează un moment decisiv în valul de violență politică din SUA, unul care, potrivit unor experți, riscă să inflameze o țară deja divizată și ar putea genera și mai multe tulburări, scrie joi Reuters.

„Acest eveniment este îngrozitor, alarmant, dar nu neapărat surprinzător”, a declarat Mike Jensen, cercetător la Universitatea din Maryland, care a urmărit astfel de acte de violență într-o bază de date privind terorismul începând din 1970.

În primele șase luni ale anului, SUA au înregistrat aproximativ 150 de atacuri cu motivație politică — aproape de două ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, a spus Jensen. „Cred că ne aflăm într-o situație foarte, foarte periculoasă în acest moment, care ar putea escalada cu ușurință în tulburări civile mai răspândite dacă nu o controlăm”, a arătat Jensen. „Acest lucru ar putea servi cu siguranță ca un fel de punct de aprindere care să inspire și mai multe astfel de evenimente”, a punctat cercetătorul.

Experții în terorism intern invocă o convergență de factori care au dus la creșterea violenței în SUA: nesiguranța economică, anxietatea legată de schimbările demografice rasiale și etnice și tonul din ce în ce mai inflamator al discursului politic. Diviziunile ideologice tradiționale – care odată se concentrau pe dezacorduri politice – s-au transformat într-o animozitate mai profundă, mai personală. Această furie este amplificată de o combinație de rețele sociale, teorii conspiraționiste și nemulțumiri personale.

Agenția Reuters notează că a identificat anul trecut cel puțin 300 de cazuri de violență politică în SUA între atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului și alegerile prezidențiale din 2024, ele marcând cea mai semnificativă și susținută creștere a acestui tip de violență din anii 1970 încoace.

„Violența politică extremă devine din ce în ce mai mult norma în țara noastră, iar împușcarea lui Charlie Kirk este un indicator pentru o problemă mult mai mare și mai răspândită: actele de violență devin din ce în ce mai frecvente, chiar și fără o ideologie sau un motiv clar”, a spus Jon Lewis, cercetător la Programul privind extremismul de la Universitatea George Washington.

„Există într-adevăr o îngrijorare cu privire la felul în care va arăta reacția la un astfel de eveniment”, a adăugat Lewis.

Alți experți care studiază violența politică sunt de acord cu el. „Oamenii sunt reticenți să recurgă la violență, dar sunt mult mai dispuși să recurgă la violență ca represalii”, a declarat Lilliana Mason, profesoară de științe politice la Universitatea Johns Hopkins. „Nimeni nu vrea să fie cel care începe, dar mulți oameni vor să fie capabili să termine”, a precizat profesoara.

Kirk, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump și fondator al grupului conservator de studenți Turning Point USA, se adresa unei mulțimi de aproximativ 3.000 de persoane în aer liber la Universitatea Utah Valley când s-a auzit un foc de armă, care l-a făcut să cadă de pe scaun și pe participanți să fugă în panică.

Autoritățile nu arestaseră încă niciun suspect până joi după-amiază. FBI a difuzat imagini neclare, aparent preluate de la camerele de securitate, care arătau o „persoană de interes” purtând o bluză neagră, ochelari de soare negri și o șapcă de baseball închisă la culoare.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost un pionier al mișcării conservatoare și a valorificat puterea rețelelor de socializare pentru a atrage milioane de tineri americani în baza mișcării MAGA (Make America Great Again) a lui Trump.

„Nimeni nu înțelegea sau nu avea sufletul tinerilor din Statele Unite mai bine decât Charlie”, a scris Trump într-o postare în mediul online în care anunța moartea lui Kirk. Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat pentru CNN că a existat un „potop” de parlamentari care au cerut măsuri de securitate mai puternice în urma uciderii lui Kirk.

„Cerc vicios”

Trump însuși a fost ținta a două tentative de asasinat anul trecut. În unul dintre cazuri, trăgătorul a fost ucis de autorități la câteva secunde după ce a tras. În celălalt, un bărbat a fost arestat în timp ce purta o pușcă și o lunetă în apropierea unui club de golf din Palm Beach, unde Trump juca. Procesul său a început săptămâna aceasta.

În plus, două atacuri recente de mare amploare comise de teoreticieni ai conspirației de dreapta în acest an i-au zguduit pe parmanetarii și funcționarii publici din întreaga țară. În iunie, un naționalist creștin a ucis o legiuitoare democrată de rang înalt și pe soțul acesteia în Minnesota și a rănit un al doilea democrat. În august, un trăgător obsedat de conspirațiile legate de COVID-19 a tras cu arma la sediul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Atlanta, ucigând un ofițer de poliție.

Începând din ianuarie anul acesta, cel puțin 21 de persoane au fost ucise în incidente de violență politică, 14 dintre ele într-un atac în New Orleans comis de un jihadist care și-a declarat loialitatea față de gruparea Statul Islamic (ISIS) în dimineața zilei de Anul Nou.

În luna mai, un activist propalestinian a ucis doi angajați ai ambasadei israeliene în Washington și, după arestare, a declarat poliției: „Am făcut-o pentru Gaza”, potrivit documentelor judiciare.

În iulie, un grup de cel puțin 11 militanți îmbrăcați în haine negre de tip militar a atacat un centru de detenție pentru imigranți din Texas, a anunțat Departamentul de Justiție. Grupul a aprins artificii, a scris cu vopsea spray „trădător” și „ICE Pig” pe vehicule și a împușcat în gât un polițist care a intervenit, rănindu-l. Un alt membru al grupului a tras cu arma asupra gardienilor centrului de detenție, a precizat FBI.

De la revenirea în funcția de președinte, Trump a redus eforturile de combatere a extremismului intern, redirecționând resursele către aplicarea legilor privind imigrația și invocând frontiera sudică ca fiind principala amenințare la adresa securității SUA.

Jensen, cercetătorul de la Universitatea din Maryland care monitorizează violența în numele Consorțiului Național pentru Studiul Terorismului și Răspunsurile la Terorism, a declarat că viitorul pare sumbru.

„Aceasta este o administrație care, fie că sunteți de acord cu ea sau nu, a adus schimbări profunde în această țară în cele opt luni de când este la putere”, a spus el.

„Unii oameni o iubesc, alții o urăsc. Cei care o urăsc încep să acționeze. Cei care o iubesc vor acționa împotriva celor care o urăsc, și se creează un cerc vicios care ne-ar putea conduce către ceva foarte, foarte rău”, a avertizat cercetătorul.