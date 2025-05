VIDEO O navă care transporta activişti şi ajutoare către Gaza, în flăcări după ce a fost atacată cu drone în largul Maltei

O navă care transporta ajutoare umanitare şi activişti spre Gaza a fost bombardată de drone în timp ce se afla în apele internaţionale din largul Maltei, vineri dimineaţă, a declarat Coaliţia Flotila Libertăţii (FFC), un ONG internaţional, transmite CNN.

ONG-ul, care face campanie pentru a pune capăt blocadei Israelului asupra Gaza, a declarat că activiști se aflau la bordul navei sale care transporta ajutor umanitar atunci atacul a avut loc, chiar după miezul nopții.

ONG-ul a publicat o înregistrare video care arată un incendiu la una dintre navele sale, dar nu a indicat cine ar fi putut fi responsabil pentru atac.

„Partea din față a navei a fost vizată de două ori, rezultând un incendiu și o breșă în carenă”, a scris ONG-ul, în dreptul imaginilor care surprins atacul asupra navei.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb