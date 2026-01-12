O nouă aplicație lansată în China a cunoscut o creștere explozivă și devine tot mai populară și în restul lumii

O nouă aplicație cu un nume sumbru a luat China cu asalt. Numită „Are You Dead?” („Ești mort?”), aplicația are un concept simplu: trebuie să te înregistrezi în ea o dată la două zile, apăsând un buton mare, pentru a confirma că ești în viață. În cazul celor care nu o fac, aplicația va lua legătura cu persoana lor de contact pentru situații de urgență și o va informa că s-ar putea ca apropiatul lor să fie în pericol, relatează BBC.

Aplicația a fost lansată în luna mai a anului trecut fără să facă prea multă vâlvă, însă atenția din jurul ei a explodat în ultimele săptămâni, mulți tineri care locuiesc singuri în orașele chineze descărcând-o în masă.

Acest lucru a propulsat-o pe primul loc în topul celor mai descărcate aplicații plătite din a doua cea mai mare economie a lumii.

Institute de cercetare din Cina estimează că, până în 2030 ar putea exista până la 200 de milioane de gospodării formate dintr-o singură persoană în țara asiatică.

Iar exact acestor oameni li se adresează aplicația – care se descrie drept „un însoțitor de siguranță pentru companie… fie că ești un angajat de birou care trăiește singur, un student care locuiește departe de casă sau oricine alege un stil de viață solitar”.

Ce spun chinezii care au descărcat aplicația „Ești mort?”

„Oamenii care locuiesc singuri, indiferent de etapa vieții în care se află, au nevoie de ceva de genul acesta, la fel ca introvertiții, cei care suferă de depresie, șomerii și alții aflați în situații vulnerabile”, a scris un utilizator pe rețelele sociale chineze.

„Există teama că persoanele care trăiesc singure ar putea muri fără ca nimeni să observe, fără să fie cineva care să cheme ajutor. Uneori mă întreb: dacă aș muri singur, cine mi-ar ridica trupul?”, a spus un altul.

Wilson Hou, în vârstă de 38 de ani, care locuiește la aproximativ 100 km de familia sa, spune că acesta este exact motivul pentru care a descărcat aplicația.

El lucrează în capitala Beijing și se întoarce acasă la soție și copil de două ori pe săptămână. Însă bărbatul spune că, în prezent, trebuie să stea departe de ei pentru a lucra la un proiect și doarme în mare parte la locul de muncă.

„Mă îngrijorează că, dacă mi s-ar întâmpla ceva, aș putea muri singur în locuința pe care o închiriez și nimeni nu ar ști”, a explicat el pentru BBC. El a precizat că s-a numărat printre cei care au descărcat aplicația foarte repede după lansare, temându-se că ar putea fi interzisă din cauza conotațiilor negative ale numelui.

Unii s-au grăbit să critice numele deloc vesel al aplicației spunând că înscrierea în ea ar putea aduce ghinion. Alții au cerut ca acesta să fie schimbat cu ceva mai pozitiv, precum „Ești bine?” sau „Ce mai faci?”.

Deși succesul aplicației se datorează, cel puțin parțial, numelui său ușor de reținut, compania din spatele ei, Moonscape Technologies, a declarat că ia în considerare criticile legate de numele actual și cântărește posibilitatea unei schimbări.

Popularitatea aplicației se extinde și în restul lumii

Aplicația, listată internațional sub numele Demumu, se află în primele două poziții ale celor mai descărcate aplicații utilitare plătite în SUA, Singapore și Hong Kong și în primele patru în Australia și Spania, posibil datorită utilizatorilor chinezi care trăiesc în străinătate.

Numele actual este un joc de cuvinte inspirat de o aplicație de livrare de mâncare de mare succes, numită „Are You Hungry?” („Ți-e foame?”). Lansată inițial ca aplicație gratuită, aceasta a trecut acum în categoria aplicațiilor plătite – deși la un preț scăzut, de 8 yuani (1,15 dolari).

Despre creatorii aplicației „Are You Dead?” se cunosc foarte puține lucruri, însă aceștia spun că sunt trei persoane născute după 1995, care au dezvoltat aplicația cu o echipă mică din orașul Zhengzhou și că au făcut-o cu doar 1.000 de yuani (140 de dolari).

Ei au declarat pentru presa chineză că doresc să își extindă publicul-țintă, afirmând că explorează ideea unui nou produs conceput special pentru vârstnici, într-o țară în care peste o cincime din populație are peste 60 de ani.