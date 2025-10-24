O nouă escadrilă de F-16 va executa misiuni de poliție aeriană. Moșteanu: „România își apără spațiul aerian”

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că încă o escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon a aviației militare române a fost certificată pentru efectuarea de misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO. România va avea astfel două escadrile de acest tip, la care se adaugă una trimisă de către Germania.

„România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.

De astăzi, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României. Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO – o dovadă clară a profesionalismului Forțelor Aeriene Române și a capacității noastre de a opera alături de aliații NATO”, a scris Ionuț Moșteanu.

Astfel, spațiul aerian al României va fi protejat de trei escadrile: două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una constituită din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, la Mihail Kogălniceanu.

„Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe Flancul Estic al NATO. Fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor, fiecare echipă din spatele acestor aparate este parte dintr-un efort colectiv – acela de a păstra pacea și siguranța în regiune”.

În acest moment, România operează 38 de avioane F-16 (primele 17 fiind cele din Portugalia, ce alcătuiesc escadrila de luptă de la baza aeriană 86 Borcea). Țara noastră va ajunge la final de an să se bazeze pe 49 de astfel de aparate de luptă.