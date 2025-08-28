România are de joi încă trei avioane F-16 în dotare / Câte avioane moderne de luptă au acum în total Forțele Aeriene Române

Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, din cele 32 de astfel de aeronave achiziționate de România de la Regatul Norvegiei, au ajuns joi la Baza 86 Aeriană Borcea, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino, de la Mihail Kogălniceanu”, a precizat MApN într-un comunicat de presă.

„Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”, a mai precizat MApN.

Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu.

Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025, conform ministerului de resort.

Câte avioane F-16 are în prezent România în total

Aeronavele livrate joi în stare operațională au resursa disponibilă care permite utilizarea lor pentru o perioadă de tranziție de minim 10 ani, până la trecerea către avioanele F-35, de generația a V-a.

Astfel, în acest moment, România operează 38 de avioane F-16 (primele 17 fiind cele din Portugalia, ce alcătuiesc escadrila de luptă de la baza aeriană 86 Borcea).

Țara noastră va ajunge la final de an să se bazeze pe 49 de astfel de aparate de luptă.

Grație avioanelor F-16 intrate în uz treptat, începând din 2016, România a reușit să-și retragă de tot vechile avioane sovietice MiG-21 LanceR și să se bazeze pe mai noile aeronave occidentale pentru misiunile de apărare a spațiului aerian NATO.

Cele 32 de F-16 cumpărate din Norvegia acoperă perioada până vin primele F-35

În 2022 România a semnat un contract cu guvernul Norvegian pe circa 400 de milioane de euro pentru a achiziționa 32 de avioane F-16 pe care țara nordică le decomisiona pentru că le înlocuia cu avioane F-35 ce tocmai intrau în dotare.

Avioanele, deși și ele destul de vechi, au în continuare o resursă de zbor de circa 2-3.000 de ore, ceea ce le va permite să rămână în uz până când România va trece treptat la F-35.

Cele 32 de avioane F-16 din Norvegia au trecut și ele printr-un program de modernizare MLU și sunt în prezent la standardul Tape M6.5.2, fiind planificate să fie modernizate și mai departe până la standardul Tape M6.6.

Contractul cu Norvegia include și piese de schimb, motoare de rezervă, precum și sprijin logistic.

România trece la avioane F-35. Cea mai scumpă achiziție din istoria Armatei

România a semnat la finalul anului 2024 contractul cu SUA pentru primele 32 de avioane F-35, din totalul de 48 de aparate pe care intenționează să le cumpere.

Achiziția celor 32 de avioane F-35, așa cum a fost aprobată de Parlament, va costa 6,5 miliarde de dolari și va presupune, dincolo de aeronavele propriu-zise și piese de schimb, motoare de rezervă, sprijin logistic, pregătirea personalului și antrenamentul primilor piloți, dar și muniție.

Cele 32 de aeronave stealth sunt așteptate să intre în operarea Forțelor Aeriene Române în jurul anului 2030 și să formeze două escadrile care vor înlocui din avioanele F-16 cele mai vechi din dotare.

A doua etapă a programului F-35 care presupune achiziția a încă 12 avioane încă nu a fost detaliată, dar planificarea generală presupune ca undeva la orizontul anilor 2040 România să opereze 48 de aeronave de generația a cincea F-35.