O nouă schimbare la categoriile exceptate de la plata asigurării de sănătate: Guvernul s-a răzgândit la o lună de la luarea deciziei

Pacienții neasigurați care suferă de boli cronice incluse în programele naționale de sănătate vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv din afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției la sănătate.

Măsura vizează în jur de 60.000 de pacienți.

Decizia a fost luată în ședința de guvern de vineri și este valabilă până la 31 decembrie, a explicat pentru HotNews ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. După această dată, pacienții neasigurați cu boli cronice incluse în programele de sănătate vor mai beneficia doar de serviciile de sănătate incluse în programul de sănătate respectiv, în lipsa plății contribuției.

La începutul lunii iulie, Guvernul decisese că acești pacienți vor mai avea acces fără plata contribuției doar la serviciile medicale oferite în programul de sănătate respectiv. Pentru a beneficia de restul serviciilor de sănătate decontate de CNAS, din afara programului de sănătate, ei ar fi trebuit să plătească asigurare de sănătate – o sumă fixă de 2.430 de lei pe an, stabilită pentru persoanele care nu realizează venituri.

Doar bolnavii de cancer neasigurați fuseseră exceptați, în iulie, de la această regulă, ei rămânând asigurați în sistemul de sănătate în ansamblu, nu doar în Programul de Oncologie, fără plata contribuției.

Ce s-a decis astăzi, potrivit Ministerului Sănătății:

Se acordă o perioadă de tranziție pentru bolnavii incluși în programe naționale de sănătate, alții decât cei cu afecțiuni oncologice, care nu realizează venituri;

În cadrul categoriei pentru care astăzi s-a adoptat această măsură sunt incluși și bolnavii din programele cu impact major asupra sănătății publice (TBC, HIV/SIDA), iar aceste afecțiuni prezintă un risc major de răspândire;

Aceștia vor beneficia, până la data de 31 decembrie 2025, pe lângă medicamentele și serviciile acordate în cadrul programelor de sănătate ai căror beneficiari sunt, și de întregul pachet de servicii de bază suportat din bugetul FNUASS, în aceleași condiții ca și persoanele asigurate.

În această perioadă tranzitorie, bolnavii neasigurați incluși în programele naționale de sănătate au posibilitea de a întreprinde demersurile necesare în vederea asigurării.

Pacienții tratați în cadrul programelor de sănătate

13 categorii de pacienți cu afecțiuni cronice din România beneficiază de tratament în cadrul programelor naționale de sănătate, gestionate de CNAS:

Programul naţional de boli cardiovasculare;

Programul naţional de boli endocrine;

Programul naţional de diabet zaharat;

Programul naţional de oncologie;

Programul naţional de ortopedie;

Programul naţional de sănătate mintală;

Programul naţional de supleere a funcţiei renale;

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;

Programul naţional de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei;

Programul naţional de tratament al surdităţii;

Programul naţional de tratament pentru boli rare.

Alte două categorii importante de pacienți cronici beneficiază de tratament în cadrul a două programe de sănătate gestionate de Ministerul Sănătății: