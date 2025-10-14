O nouă ședință a coaliției, acum. S-au reluat discuțiile pe reforma administrației, blocată de două luni / Pe agendă, un alt subiect pe care partidele nu se înțeleg

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit din nou, marți, ca să reia discuțiile privind reforma administrației publice și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, teme pe care cele patru partide nu reușesc să se pună de acord.

Ședința coaliției de guvernare are loc de la ora 14.00 la Palatul Victoria.

Dacă PSD cere ca primarii să aibă de ales între reduceri de personal și tăieri de salarii pentru primăriile care nu pot da afară angajați, PNL și USR vor doar reduceri de personal.

Mai mult, PSD cere ca la pachet cu reforma administrației locale să fie făcută și reforma la nivel central. La centru, sunt luate în calcul comasări de instituții, tăieri de salarii și concedieri – 10% sau 20% din posturile ocupate.

Un alt subiect aflat din nou pe agenda ședinței coaliției, la care până acum nu s-a ajuns la un acord, este cel privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. În acest caz, neînțelegerile pornesc de la candidat.

Social-democrații spun că nu sunt de acord ca PNL și USR să aibă un candidat comun. PSD propune varianta candidatului susținut de toate partidele din coaliție sau cea a candidaților separați – fiecare partid cu candidatul propriu.

USR cere ca alegerile să fie organizate cât mai repede. Luni, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că „săptămâna asta, obligatoriu, coaliția de guvernare trebuie să decidă organizarea alegerilor. Orice altă decizie pare, mai degrabă, un gest de lașitate și nu poate avea decât o singură explicație: anumitor forțe politice le este frică de votul cetățenilor din București. Colegii de la PSD, să avem încredere în propriile forțe și să organizăm alegerile așa cum trebuie, în acest an”.

Partidul condus de Dominic Fritz nu e de acord nici cu varianta candidatului comun.

„Vremea candidaturilor unice a apus. Ideea că partidele decid la masa verde, iar cetățenii doar validează prin vot, e una proastă. Trebuie să existe opțiuni și alegeri în două tururi, ca decizia finală să fie a oamenilor”, a declarat Fritz pentru RFI în septembrie.

Potrivit informațiilor HotNews, PSD nu e de acord cu stabilirea datei alegerilor, până nu există o înțelegere cu privire la candidat.

Sorin Grindeanu cere și ca, odată luată o decizie legată de candidatura pentru Primăria Generală, să fie trecută ca anexă în protocolul coaliției.

Potrivit legii, alegerile se organizează la 90 de zile după ce funcția rămâne vacantă. Demisia fostului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a intrat în vigoare pe 26 mai. Dacă legea ar fi fost respectată, alegerile ar fi trebuit să aibă loc la finalul lunii august.

Totuși, subiectul a fost amânat de coaliție, iar săptămâna aceasta este ultima în care Guvernul poate da o Hotărâre astfel încât alegerile pentru Primăria Capitalei să poată fi organizate până la finalul lunii noiembrie.