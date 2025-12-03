O nouă tentativă pentru rezolvarea unui mare mister al aviației mondiale. Avionul dispărut MH370, căutat pe fundul oceanului

Căutarea avionului dispărut MH370 al Malaysia Airlines va fi reluată pe 30 decembrie, a anunțat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu după ce zborul care avea destinația Beijing a dispărut, fiind unul dintre cele mai mari mistere ale aviației mondiale, informează Reuters.

Zborul MH370, un Boeing 777, avea la bord 227 de pasageri și 12 membri ai echipajului când a dispărut în 2014, în timpul zborului de la Kuala Lumpur la Beijing. De atunci, au fost efectuate multiple operațiuni de căutare a avionului, dar toate s-au dovedit a fi fără rezultat.

Cea mai recentă operațiune de căutare în sudul Oceanului Indian a fost suspendată în luna aprilie, după doar câteva săptămâni, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Compania de explorare Ocean Infinity a confirmat că va relua operațiunile pe fundul mării timp de 55 de zile, ce vor fi făcute intermitent, a declarat Ministerul Transporturilor din țara asiatică.

„Căutarea va fi efectuată în zona țintă evaluată ca având cea mai mare probabilitate de localizare a aeronavei”, se arată într-un comunicat. Însă nu a fost precizată locația exactă a zonei de căutare.

Anchetatorii malaysieni nu au exclus inițial posibilitatea ca aeronava să fi fost deviată intenționat de la cursul său. Resturi, unele confirmate și altele considerate a proveni de la aeronavă, au fost aduse de valuri pe coastele Africii și pe insulele din Oceanul Indian.

70 de milioane de dolari dacă se vor găsi resturi importante

Noua căutare se va desfășura în conformitate cu termenii și condițiile convenite între guvern și Ocean Infinity pentru reluarea depistării epavei MH370, a declarat ministerul.

Malaezia va plăti firmei 70 de milioane de dolari dacă în timpul căutărilor pe fundul mării dintr-o zonă de 15.000 km pătrați din sudul Oceanului Indian vor fi găsite resturi semnificative.

Ocean Infinity a efectuat căutări anterioare ale avionului până în 2018, dar nu a reușit să găsească resturi semnificative.

Un raport de 495 de pagini privind dispariția aeronavei din 2018 a arătat că comenzile Boeing 777 au fost probabil manipulate în mod deliberat pentru a devia de la curs, dar anchetatorii nu au putut determina cine era responsabil și nu au ajuns la o concluzie cu privire la ceea ce s-a întâmplat, spunând că acest lucru depinde de găsirea epavei.

Anchetatorii au declarat că nu a existat nimic suspect în trecutul, situația financiară, pregătirea și sănătatea mentală a căpitanului și a copilotului.

La bordul avionului se aflau peste 150 de pasageri chinezi. Printre ceilalți pasageri se aflau 50 de malaysieni, precum și cetățeni din Franța, Australia, Indonezia, India, Statele Unite, Ucraina și Canada, printre alții.

Rudele au cerut despăgubiri de la Malaysia Airlines, Boeing, producătorul de motoare de avion Rolls-Royce și grupul de asigurări Allianz, printre alții.