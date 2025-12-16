O nuntă în Germania s-a încheiat cu o bătaie generală. Mireasa a ajuns la spital

O petrecere de nuntă desfășurată în weekend în vestul Germaniei a degenerat într-o încăierare generală, în urma căreia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv mireasa, a anunţat luni Poliţia germană, conform agenției de presă DPA.

O dispută izbucnită în timpul unui joc de nuntă a escaladat şi s-a transformat într-o altercaţie fizică în care au fost implicaţi numeroşi invitaţi, relatează DPA, citată de Yahoo News.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, precum şi mireasa, au fost în cele din urmă transportaţi la spital.

Poliţia a fost informată inițial că aproximativ 30 de persoane erau implicate în altercaţie, ceea ce a determinat autorităţile din oraşul Hemer, situat la sud-est de Dortmund, să răspundă la incidentul de sâmbătă seară printr-o desfăşurare amplă de forţe de ordine.

Până la sosirea poliţiştilor, bătaia se încheiase, însă tensiunile erau încă la un nivel ridicat, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Martorii au declarat poliţiştilor că altercația a început în timpul unui joc de nuntă cunoscut sub numele de „aruncarea cravatei”, un echivalent al mai cunoscutului obicei privind aruncarea buchetului de către mireasă.

În cadrul jocului, cravata mirelui este aruncată în mulțime pentru a-l desemna, în mod simbolic, pe următorul mire.

Poliția germană anchetează în prezent patru bărbați, cu vârste de 19, 28, 39 și 47 de ani, sub suspiciunea de agresiune, suspecții acuzându-se reciproc de vătămare corporală.