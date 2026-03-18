O operațiune NATO în Strâmtoarea Ormuz, desființată de un general de top: „Nu este momentul să cumperi un bilet la promoție pe Titanic”

Ofițerul francez Michel Iakovleff, un general de trei stele și un fost comandant în Legiunea Străină Franceză, a criticat în termeni duri o posibilă intervenție militară a NATO pentru a debloca tranzitul de nave prin Strâmtoarea Ormuz, comparând totodată actualele operațiuni ale SUA din regiune cu scufundarea Titanicului, relatează The Spectator.

Vorbind într-o intervenție la postul francez LCI, Iakovleff a declarat că aliații europeni au cinci motive să spună „nu” solicitării președintelui american Donald Trump de a oferi asistență pentru deblocarea strâmtorii prin care tranzitează în jur de 20% din petrolul lumii.

„Primul este că [Trump] nu a înțeles: dacă vrea să facă o operațiune a NATO, NATO preia comanda. Va exista, desigur, un general american, dar este o singură operațiune. Nu putem avea o operațiune americană care bombardează în toate direcțiile și, dedesubt sau alături, o operațiune a europenilor care face altceva. Nu, nu, nu, nu, nu – este o singură operațiune”, a declarat generalul acum în rezervă.

„Asta înseamnă că îți plasezi operațiunea sub steagul NATO. Nu sunt sigur că [Trump] a înțeles acest lucru”, a subliniat el.

„Al doilea motiv este că, pentru a face asta, NATO va trebui să ajungă la un acord. Deci, de fapt, americanii trebuie să pună pe masă efectul final urmărit și obiectivele strategice. Deschiderea Strâmtorii Ormuz este deja un obiectiv, nu putem nega asta. Da, dar trebuie să o facă pentru întreaga operațiune. Pentru că noi nu vom intra într-o situație în care ni se spune doar atât, iar restul ‘nu este problema voastră’. Nu putem face o operațiune în Ormuz cu surprize în fiecare dimineață, cu ‘lebede negre’ care se plimbă. Nu așa funcționează lucrurile”, a continuat el.

Generalul francez spune că Washingtonul trebuia să informeze NATO despre operațiunea împotriva Iranului

Iakovleff, care a fost detașat în singurul regiment de cavalerie al Legiunii Străine franceze în timpul operațiunii „Scutul Deșertului”, faza inițială a războiului din Golf de la începutul anilor 1990, iar apoi la „Furtună în deșert”, operațiunea militară din 1991 împotriva Irakului, a subliniat că dacă Donald Trump ar fi dorit acum sprijinul NATO ar fi trebuit să informeze Alianța din timp că intenționează să atace Iranul.

„Ar fi trebuit să ne spună, chiar și în secret, NATO este capabilă să păstreze secretul: ‘Băieți, la sfârșitul lui februarie încep ceva mare. Ar fi bine să ne pregătim, pentru că înțelegeți ce vreau să spun’. Și ne-am fi pus de acord în secret. Este posibil”, a mai declarat ofițerul francez.

El a spus că al treilea motiv pentru a evita o intervenție NATO în Strâmtoarea Ormuz ține de faptul că situația de acolo „nu este o problemă de mijloace”. Trump „vrea să împartă riscul politic. El însuși spune că nu depinde de patru fregate sau de o mie de soldați în plus în Ormuz”, a declarat generalul francez.

„Deci, în realitate, vrea să împartă riscul politic, nu riscul militar. Totuși, dacă am înțeles bine, Franța are anumite mijloace, inclusiv dragoare de mine etc. Deci există totuși mijloace. Dar (…) problema nu sunt atât minele, cât dronele, tirurile directe”, a argumentat acesta.

Generalul francez Michel Iakovleff în timpul intervenției sale la televiziunea franceză, FOTO: Captură de ecran LCI

Ofițerul spune că o intervenție NATO în Strâmtoarea Ormuz riscă să fie abandonată de SUA

„Pe scurt, a patra problemă este cea a încrederii. [Trump] este, totuși, un om care i-a abandonat pe afgani. Așadar, ne va abandona în momentul în care îi va conveni, chiar când noi suntem implicați într-o operațiune” a mai spus Michel Iakovleff.

El a apelat la o metaforă pentru a-și ilustra al cincilea argument: „pe Titanic, căpitanul ar fi încercat, se pare, să vândă bilete ieftine pentru cină după ce nava a lovit aisbergul. Nu este momentul să cumperi un bilet la promoție pentru Titanic”.

El a prezentat și un argument suplimentar, pe care l-a descris drept „unul american”, pe care l-a învățat în perioada în care a studiat la Colegiul de Război al SUA: „Nu întărim un eșec (…) Găsim altceva. Mergem în altă direcție. Dar nu întărim un eșec”.

Trump, furios după ce aliații europeni au respins o intervenție militară în regiune

Președintele american a descris cu o zi în urmă relația cu alianța NATO drept „o stradă cu sens unic” în care SUA investește sute de miliarde de dolari pentru a proteja statele membre, dar nu primește nimic în momentele de nevoie.

Într-un mesaj pe care l-a publicat marți pe rețeaua sa Truth Social, el a criticat refuzul a numeroase state din NATO de a sprijini operațiunea americano-israeliană din Iran.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea ‘aliaților’ noștri din NATO că aceștia nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, și asta în ciuda faptului că aproape toate țările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să dețină arme nucleare”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Noile sale comentarii au venit după ce el a declarat într-un interviu acordat Financial Times, că NATO va avea un „viitor foarte rău” dacă aliații nu ajută SUA în Iran.

„Este normal ca oamenii care beneficiază de mărfurile care trec prin strâmtoare să se asigure că nimic rău nu se întâmplă acolo”, a spus Trump, argumentând că Europa și China depind în mare măsură de petrolul din Golf, spre deosebire de SUA.

„Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă va fi un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, România a încuviințat, la solicitarea SUA, ca armata americană să aducă soldați și echipament militar în două baze din România.