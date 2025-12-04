O persoană care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea a donat peste 3.000 de litri de apă potabilă pentru locuitorii din Câmpina, afectați de criza apei

O persoană, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a donat 3.450 de litri de apă potabilă locuitorilor din Câmpina, în contextul întreruperii furnizării apei pentru peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița, a anunțat ISU Prahova.

Apa a fost livrată la sediul Detașamentului de Pompieri Câmpina și este pusă la dispoziția populației gratuit, în limita stocului disponibil.

„Apa este pusă la dispoziția locuitorilor municipiului Câmpina, care se pot prezenta la sediul Detașamentului de Pompieri Câmpina pentru a intra în posesia acesteia, în limita cantităților disponibile”, a transmis ISU Prahova.

Sursa foto: ISU Prahova

Peste 100.000 de oameni, fără apă de aproape o săptămână

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar aceasta încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova, precum și de localitatea Moreni din Dâmbovița.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.