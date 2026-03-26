O populară destinație turistică din Europa ia măsuri pentru a atenua impactul războiului din Orientul Mijlociu

Cipru, o populară destinație turistică în Europa, va reduce și mai mult taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată facturilor la energie electrică, va diminua accizele pe combustibil și va subvenționa salariile din sectorul-cheie al turismului, pentru a-i ajuta pe oameni să facă față creșterilor de costuri generate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, a declarat joi președintele Nikos Christodoulides, citat de Reuters.

Cipru, statul din Uniunea Europeană cel mai apropiat de Orientul Mijlociu, a înregistrat o încetinire a rezervărilor turistice, pe fondul conflictului din regiune care amplifică îngrijorările legate de securitate în rândul călătorilor, după ce o bază britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă pe 2 martie.

Președintele Christodoulides a precizat că măsurile vor intra în vigoare în aprilie și mai și vor avea durate diferite.

Măsura de subvenționare a salariilor din sectorul turismului, de până la 30%, se aplică pentru luna aprilie, în timp ce reducerea TVA la 5% pentru facturile de energie electrică ale gospodăriilor va fi valabilă până în martie 2027, a spus acesta.

Rata TVA la energie electrică a fost deja redusă la 9%, de la 19%, pe fondul crizei energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu.