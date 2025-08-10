O populară zonă turistică din Italia, închisă din cauza incendiilor de vegetație

Pompierii italieni au intervenit duminică pentru contracararea unui incendiu de vegetație pe flancurile Muntelui Vezuviu, toate traseele de drumeție către vulcanul din apropierea orașului Napoli fiind închise turiștilor, relatează AFP.

Serviciul național de pompieri a declarat că are 12 echipe la sol și șase avioane Canadair care se luptă flăcările ce au cuprins parcul național din sudul Italiei de vineri.

Au fost mobilizate întăriri din alte regiuni, iar echipele de la fața locului foloseau drone pentru a monitoriza mai bine răspândirea incendiului, a anunțat serviciul pe Telegram.

„Din motive de siguranță și… pentru a facilita operațiunile de stingere a incendiilor și curățare în zonele afectate, toate activitățile de-a lungul rețelei de trasee ale Parcului Național Vezuviu sunt suspendate până la o nouă notificare”, a anunțat parcul într-un comunicat emis sâmbătă.

Aproape 620.000 de oameni au vizitat craterul vulcanului în 2024, potrivit parcului.

Fumul incendiului putea fi văzut din zona sitului arheologic Pompeii, care a rămas totuși deschis pentru turiști.

Experții spun că țările europene devin din ce în ce mai vulnerabile la incendiile de vegetație din cauza valurilor de căldură tot mai intense asociate încălzirii globale.

Probleme și în alte țări din bazinul Mediteranei

Sunt probleme și în Grecia, unde AFP relata sâmbătă că incendiile de vegetație au transformat Palaia Fokaia, localitate aflată la sud de Atena, la o oră de mers, într-o distopie de pământ înnegrit și case incinerate.

La 43 de kilometri sud-est de capitala Greciei, în Keratea, peste 200 de pompieri se luptau sâmbătă cu flăcările izbucnite în această zonă rurală, care amenințau stațiunile turistice de pe coasta regiunii Attica. În incendiile de aici a murit un bărbat de 76 de ani și au fost afectate locuințe, vehicule și alte proprietăți, potrivit eKathimerini.

În Turcia, din cauza incendiilor de vegetație, Ministerul transporturilor a anunțat închiderea Strâmtorii Dardanele – care leagă Marea Egee de Marea Marmara – pentru traficul maritim. Ea și Bosforul reprezintă o rută vitală de transport comercial între Europa și Asia, potrivit BBC.