O portavoce a regimului, prezentatoarea televiziunii iraniene bombardate de Israel e transformată acum într-un simbol național al rezistenței

În câteva ore după atacul israelian, imaginea prezentatoarei s-a viralizat pe rețelele sociale, iar președintele Masoud Pezeshkian a numit-o „simbol al rezilienței, al statorniciei și al spiritului neclintit”, o parte a eforturilor regimului de a construi o imagine a patriotismului în vreme de conflict, scrie Financial Times.

Prezentatoarea televiziunii de stat iraniene Sahar Emami transmitea în direct din Teheran, săptămâna aceasta, când a fost întreruptă de zgomote puternice.

Telespectatorii care urmăreau canalul pentru a afla cele mai noi informații despre războiul dintre Israel și Iran au văzut cum studioul se umple de fum, praf și moloz.

„Sunetul pe care tocmai l-ați auzit este sunetul agresorului care atacă patria noastră, sunetul agresorului care încearcă să înăbușe dreptatea și adevărul”, a spus Emami, înainte de a fi nevoită să-și părăsească locul, în timp ce o a doua explozie zguduia clădirea.

