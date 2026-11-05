O prezentatoare TV generată de inteligența artificială stârnește controverse la postul public din Liban

Televiziunea publică libaneză TeleLiban are, începând de weekendul trecut, o nouă corespondentă numită Talia, prima prezentatoare generată de inteligenţă artificială din această ţară, iar apariţia ei a stârnit zilele acestea reacţii amestecate în rândul publicului, relatează agenția EFE, citată de Agepres.

Talia a început să prezinte buletinul de ştiri sâmbătă, la o zi după ce Elissar Naddaf, directoarea canalului, a anunţat crearea ei în timpul unui eveniment organizat la Beirut şi a distribuit pe reţelele sociale primele imagini cu prezentatoarea „raportând” din apropierea sediului TeleLiban.

Naddaf a susținut că apariţia Taliei nu urmăreşte să înlocuiască jurnaliştii care fac parte din echipa acestui canal, ci să le uşureze munca printr-o măsură care face parte dintr-o strategie mai largă de dezvoltare a conţinutului şi de creştere a prezenţei informative a mass-media publice.

Talia a fost creată de compania saudită Points Information Technology.

المديرة العامة ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدّكتورة إليسار ندّاف : انضمّت اليوم المراسلة الرقمية "تاليا" الى فريق عمل تلفزيون لبنان https://t.co/N3BNJsYB9R — Tele liban (@telelibantv) November 2, 2026

Prezentatoarea TV generată de AI „lucrează” din străinătate

Bilal Kassassir, directorul executiv al Points Information Technology, a distribuit pe contul său de Threads o înregistrare video despre activitatea din culise a echipei care face din Riad să funcţioneze prezentatoarea.

În acest video se poate vedea cum un angajat îi dictează Taliei printr-un microfon cuvintele pe care urmează să le spună.

Deşi Kassassir este un expert libanez în inteligenţă artificială, unii internauţi au criticat atribuirea acestui proiect unei companii cu sediul în Arabia Saudită, în momentul în care economia Libanului suferă consecinţele recentului conflict cu Israel, o nouă lovitură după multele altele suferite în ultimii ani.

În acest context, unii au pus sub semnul întrebării necesitatea de a include o prezentatoare generată de inteligenţa artificială în echipa unei televiziuni finanţate de stat, un post de unde, în contextul crizei economice declanşate în 2019, mulţi angajaţi au demisionat din cauza scăderii valorii salariilor, la fel ca în majoritatea instituţiilor publice din ţară.