O profesoară spune care este „primul lucru care a frapat-o” când a ajuns la o școală privată. Exemplul olimpicilor la matematică

La școlile private „sunt zece ore de matematică pe săptămână. La stat sunt doar 4, cu opțional poți atinge 5”, spune Lavinia Savu, profesoară de matematică cu experiență în învățământul public și privat, într-un interviu acordat News.ro. Ea spune că nu e surprinsă că mai mulți olimpici la matematică provin din școli private.

Lavinia Savu este profesoară de matematică cu peste 20 de ani de experiență. Predă în învățământul public la Școala Gimnazială Pia Brătianu și, din 2019, și în sistemul privat, la Școala Gimnazială Helikon din București.

„Eu predau de şase ani şi în mediul privat. Primul lucru care m-a frapat când am ajuns la o școală privată a fost numărul de ore alocate studiului matematicii. Aveau 10 ore pe săptămână. La stat sunt doar 4, cu opțional poți atinge 5”, a spus Lavinia Savu într-un interviu pentru News.ro.

Potrivit profesoarei, diferența de ore face posibilă o predare adaptată nevoilor fiecărei clase. „Când ai 10 ore pe săptămână, poți să faci multe lucruri: poți să parcurgi materia în ritmul real al clasei, poți să evaluezi pe bucăți mici, poți să faci extinderi, recuperări.”

Un alt avantaj al sistemului privat este deschiderea față de propunerile profesorului, explică Lavinia Savu: „Sigur, dacă nu ai copii pasionaţi de matematică, nu vei ajunge cu ei la faza naţională a olimpiadei, dar poţi să abordezi nivelul de performanţă. Există multă deschidere faţă de observaţiile profesorului, elevii cu risc sunt înrolaţi în recuperări, elevii buni sunt organizaţi în grupe de lucru pe nivel avansat. Asta pentru că ei stau multe ore la şcoală şi există posibilitatea şi deschiderea către soluţii diferenţiate”.

Ea consideră că nu este o surpriză faptul că olimpicii vin din școli private, chiar și din unele mai mici. „Se alocă timp și resurse pentru pregătirea lor.”

Temele pentru acasă, uneori „copleșitoare” pentru elevi

Întrebată cum vede echilibrul dintre teme și predare la clasă, Lavinia Savu spune că munca individuală este esențială în învățarea matematicii. Totuși, „temele trebuie să fie date cu măsură și adaptate nivelului clasei”.

„La matematică lucrul individual este esenţial. Atunci îţi verifici real ce ai înţeles şi ai reţinut sau ceea ce doar ai acceptat pe moment, crezând că vei reţine. Deci are sens să dai teme, desigur cu o măsură normală, nu copleşitoare”.

Tot ea subliniază că profesorii nu au timp să corecteze toate temele, „de aceea este important ca ele să fie verificate în clasă, iar progresul real să fie verificat prin testări”.

De ce crede că e nevoie de atât de multe meditații

Întrebată de ce atât de mulți elevi ajung să facă meditații la matematică, Lavinia Savu spune că „școala nu poate da rezultate fără o cooperare onestă cu familia, dacă nu există încredere între părinți și profesori: „Fără să existe încredere că nu ne sabotăm reciproc, că acasă nu se transmite «dar doamna aia nu vă învaţă nimic la ore?» şi la şcoală nu se spune «dar mama ta nu vede în ce hal scrii?»”.

„Cred că meditaţiile multe apar când ceva este dezechilibrat, real sau imaginar. Unele sunt necesare pentru suplinirea golurilor acumulate sau pentru elevii care au nevoie de control şi sprijin permanent, de supraveghere”, mai spune profesoara.

„Notele din catalog nu reflectă mereu realitatea”

Întrebată despre diferențele dintre notele din timpul anilor de școală și cele obținute la Evaluarea Națională, Lavinia Savu spune că problema pornește „de la lipsa unui sistem standardizat de notare”. Există mulți factori care pot influența notele date la clasă, inclusiv presiunea burselor sau dorința de a avea medii mari, explică profesoara.

„Chiar şi cu un sistem standardizat cred ca ar fi diferenţe, dar probabil mai puţine. Sunt mulţi factori care influenţează notarea, din păcate. Până acum câţiva ani era media gimnaziului care intra în calculul mediei de admitere la liceu, apoi au apărut bursele, mulţi factori de presiune care au condus către o creştere artificială a notelor. Şi gândiţi-vă că la română şi matematică sunt examenele finale şi poţi să vezi diferenţele, dar la celelalte materii, unde nu dai niciun examen, nu există niciun mijloc de control”.

Ce ar schimba Lavinia Savu în predarea matematicii

Întrebată ce ar schimba la programa de matematică pentru gimnaziu, Lavinia Savu spune că „este dificil să creezi o programă coerentă”, dar consideră că varianta din anii ’90 „era foarte bună”: „Iar dacă trebuia schimbată, în orice caz nu era suficient doar să fie mutate capitole dintr-o clasă în alta. Mai cred că nu poţi să schimbi programa doar pe un segment de studiu, trebuie gândită de la început până la final, altfel ajungi să excluzi capitole de la gimnaziu pe care, la liceu, se presupune că le ştii”.

