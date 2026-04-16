„O putere diavolească”. Rușii apelează tot mai mult la ocult, stârnind nemulțumirea Bisericii

Vrăjitoarea autodeclarată Natalia Malinovskaia are o nouă categorie de clienți: bărbați care luptă în estul Ucrainei și care, asemenea unui număr tot mai mare de ruși, sunt atrași de supranatural pe fondul conflictului și al incertitudinii economice, relatează Reuters.

Malinovskaia, care spune că și-a moștenit „puterile” de la bunica sa, oferă în apartamentul ei întunecat din Moscova servicii variind de la farmece de dragoste până la protecție împotriva răului. De asemenea, a avut numeroase apariții la televiziunea rusă.

Demonstrând cum detectează o energie negativă în privința sănătății cuiva, trecând un chibrit aprins peste un pahar, ea spune că majoritatea oamenilor îi solicită ajutorul pentru probleme amoroase, inclusiv soldați îngrijorați că partenerele lor nu le vor rămâne fidele.

„Mă contactează, și sunt mulți”, a spus Malinovskaia pentru Reuters, subliniind că poate face ritualuri doar în persoană, atunci când soldații sunt în permisie.

„Este imposibil să desfășori un ritual pe front. Unde ar putea cineva să aprindă lumânări și cum aș putea eu măcar să le trimit acolo?”, a adăugat ea.

Un sondaj recent arată că mai toți rușii au apelat la un moment dat la forțe supranaturale

Creștinismul ortodox, misticismul și superstițiile populare au coexistat în Rusia de-a lungul secolelor de dominație țaristă și al perioadei de represiune religioasă din epoca sovietică.

Interesul a crescut puternic în ultimii ani ai Imperiului Rus – când influența vindecătorului Rasputin asupra familiei țarului a provocat indignare publică – și din nou în anii haotici de după prăbușirea Uniunii Sovietice.

După o perioadă de declin, fenomenul este din nou în creștere.

„Provocările geopolitice și economice actuale din Rusia și din întreaga lume amplifică anxietatea, declanșând o creștere a misticismului”, a declarat în martie institutul de sondare de stat VTsIOM, odată cu publicarea unui sondaj care arată că 85% dintre ruși au încercat, în diferite forme, practici magice.

„În astfel de condiții, mai ales pe fondul amenințărilor militare, credința (indiferent de zeii implicați) se transformă într-un instrument de apărare psihologică”, a comentat instituția.

Sondajul mai arată că aproape jumătate dintre ruși cred că anumite persoane pot prezice viitorul sau au puteri magice. Procentul era mai mic de 33% în 2019.

Rușii se „înarmează” cu globuri de cristal și țăruși din lemn

Operatorul rus de case de marcat ATOL, citând date privind cheltuielile de consum, afirmă că cererea pentru globuri de cristal și amulete de protecție a crescut mai mult decât dublu anul trecut, în timp ce vânzările de țăruși din lemn de plop – despre care se spune că apără proprietarul de spiritele rele – s-au cvadruplat.

La „Magazinul Vrăjitoarelor” din Moscova, care vinde cristale, ghiduri de tarot și alte obiecte de practici magice, câțiva clienți răsfoiau rafturile în căutarea unor bețișoare parfumate pentru purificarea aerului sau pentru a atrage norocul.

„Sferele din obsidian negru sunt foarte populare și foarte căutate. Obsidianul este considerat o piatră a siguranței”, a declarat pentru Reuters proprietara Iulia Gusanova, referindu-se la sticla vulcanică.

Barul cu tematică voodoo „Marie Laveau”, care oferă lecturi de tarot, a beneficiat de acest spirit al vremurilor, afirmă și proprietarul său, Evghenia Chassagnard. „S-a dovedit că ne-am potrivit perfect cu momentul”, consideră aceasta.

Biserica Ortodoxă Rusă denunță o „putere diavolească”

Situația a atras atenția la cel mai înalt nivel. Anul trecut, un grup de parlamentari a depus un proiect de lege pentru a interzice reclamele pentru servicii precum astrologia și „vindecarea energetică”, avertizând că acestea pot duce la exploatarea financiară a persoanelor vulnerabile.

Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe din Rusia, a susținut anul trecut ideea unei interdicții și, în ianuarie, a denunțat „influența manipulatoare de masă” a ghicitorilor și a persoanelor care pretind că au abilități paranormale.

„Există o forță întunecată în ghicit. Dacă miracolele implică putere și har divin, atunci ghicitul implică o putere diavolească”, a declarat el pentru agenția de presă de stat TASS într-un interviu separat, sugerând o legătură cu „satanismul”, care a fost interzis de Curtea Supremă de la Moscova anul trecut.

Întrebat dacă biserica, care uneori efectuează exorcizări, îi consideră pe acești practicanți drept rivali, un purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse a declarat pentru Reuters că aceasta este o interpretare greșită.

„Nu îi vedem exact ca pe niște concurenți, pentru că noțiunea de concurență implică… o luptă pentru clienți”, a spus el.