O putere nucleară sfidează SUA: Explozibili esențiali pentru armata rusă, trimiși în plin război

O companie indiană a transportat, în decembrie anul trecut, în Rusia explozibili cu utilizare militară în valoare de 1,4 milioane de dolari, potrivit datelor vamale indiene consultate de agenția de presă Reuters, în ciuda amenințărilor SUA de a impune sancțiuni asupra oricărei entități care susține eforturile de război ale Moscovei în Ucraina.

Una dintre companiile rusești care figurează ca destinatar al compusului chimic, cunoscut sub numele de HMX sau octogen, este producătorul de explozibili Promsintez, companie despre care un oficial al serviciului de securitate SBU din Ucraina a declarat că are legături cu armata rusă.

HMX, „esențial pentru efortul de război al Rusiei”

Oficialul din SBU a precizat că Ucraina a lansat în aprilie un atac cu drone împotriva unei fabrici deținute de Promsintez. Potrivit Centrului de Informații Tehnice al Apărării din cadrul Pentagonului și programelor de cercetare în domeniul apărării, HMX este utilizat pe scară largă în focoase pentru rachete și torpile, motoare de rachete, proiectile explozive și alți explozibili destinați sistemelor militare avansate.

Guvernul SUA a identificat HMX ca fiind „esențial pentru efortul de război al Rusiei” și a avertizat instituțiile financiare să nu faciliteze vânzarea acestei substanțe către Moscova.

Producătorii ruși din domeniul apărării au lucrat non-stop în ultimii ani pentru a susține războiul președintelui Vladimir Putin în Ucraina, care s-a intensificat odată cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său, în 2022.

India, o putere nucleară care a stabilit recent relații mai strânse cu Statele Unite în efortul de a contrabalansa influența crescândă a Chinei, nu a renunțat la legăturile militare și economice de lungă durată cu Moscova.

Comerțul Indiei cu Rusia – în special achizițiile de petrol rusesc – a rămas robust, chiar și în contextul în care țările occidentale au încercat să paralizeze economia de război a Rusiei prin impunerea de sancțiuni.

Președintele american Donald Trump a amenințat la începutul lunii iulie că va impune țărilor care vor continua să cumpere țiței rusesc o taxă vamală de 100%.

Potrivit a trei avocați specializați în sancțiuni, Departamentul american al Trezoreriei are autoritatea de a-i sancționa pe cei care vând HMX și substanțe similare Rusiei. HMX este cunoscut ca un „exploziv puternic”, ceea ce înseamnă că detonează rapid și este conceput pentru a provoca distrugeri maxime.

Reuters menționează că nu are nicio indicație că transporturile de HMX au încălcat politica guvernului indian. Un oficial indian, care are informații despre transporturi, a declarat că acest compus are unele aplicații civile limitate, pe lângă utilizările sale militare mai cunoscute.

Ministerul de Externe al Indiei a precizat, într-un comunicat: „India a efectuat exporturi de produse cu dublă utilizare, ținând seama de obligațiile sale internaționale în materie de neproliferare și pe baza cadrului său juridic și de reglementare solid, care include o evaluare cuprinzătoare a criteriilor relevante pentru astfel de exporturi”.

Departamentul de Stat al SUA nu a comentat transporturile specifice identificate de Reuters, dar a precizat că a comunicat în repetate rânduri Indiei că acele companii care desfășoară activități legate de domeniul militar riscă să fie sancționate.

„India este un partener strategic cu care purtăm un dialog deschis și sincer, inclusiv cu privire la relațiile Indiei cu Rusia”, a declarat un purtător de cuvânt al diplomației americane.

„Am făcut clar, în repetate rânduri, tuturor partenerilor noștri, inclusiv Indiei, că orice companie sau instituție financiară străină care face afaceri cu industria militară rusă riscă să fie sancționată de SUA”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării de a trimite un punct de vedere.

„Deși India nu a fost în mod obișnuit printre jurisdicțiile principale utilizate pentru eludarea sancțiunilor, suntem conștienți că pot apărea cazuri izolate”, a spus, pentru Reuters, consilierul prezidențial ucrainean Vladislav Vlasiuk.

„Putem confirma că compania rusă Promsintez a apărut în trecut pe radarul nostru, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu omologii indieni”, a adăugat Vlasiuk, principalul responsabil cu sancțiunile din administrația președintelui Volodimir Zelenski.

India, curtată de Washington

Reuters notează că a identificat două transporturi de HMX trimise în decembrie de firma indiană Ideal Detonators Private Limited, ambele descărcate în Sankt Petersburg, potrivit datelor vamale indiene. Un oficial al guvernului indian cu cunoștințe directe despre transporturi le-a confirmat.

Un transport, în valoare de 405.200 de dolari, a fost achiziționat de o companie rusă numită High Technology Initiation Systems, arată datele. Cealaltă livrare, în valoare de peste 1 milion de dolari, a fost achiziționată de Promsintez. Ambii cumpărători au sediul în regiunea Samara, lângă granița cu Kazahstanul, în sudul Rusiei, potrivit datelor vamale.

Ideal Detonators Private Limited, cu sediul în statul indian Telangana, nu a răspuns solicitării de a face precizări. Promsintez și High Technology Initiation Systems nu au răspuns nici ele.

Deși mai multe entități indiene au fost sancționate în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden din cauza sprijinirii eforturilor de război ale Rusiei, sancțiunile au fost aplicate cu moderație din considerente geopolitice, potrivit a doi oficiali americani care au lucrat la aceste sancțiuni sub conducerea lui Biden.

În timpul administrației Trump, sancțiunile legate de Rusia au încetinit și nu este clar dacă Statele Unite vor lua măsuri suplimentare împotriva companiilor indiene care fac afaceri cu industria de armament a Rusiei.

Washingtonul caută de mult timp relații mai strânse cu India pentru a ține departe această țară din Asia de Sud de sfera de influență a Chinei.

Eric Prince, partener al firmei de avocatură Akin din Washington, a declarat că guvernul SUA preferă adesea să comunice îngrijorările sale în mod privat aliaților și să ia măsuri punitive doar în ultimă instanță.