O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă în fața unui tren 

O adolescentă ucraineană în vârstă de 16 ani, refugiată în Germania, a fost ucisă în orașul Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă pe 11 august, relatează publicația germană Stern, citată de The Kyiv Independent.

Victima, identificată ca Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 km/h, după ce un cetățean irakian de 31 de ani ar fi împins-o pe șine.

Inițial, poliția nu l-a reținut pe bărbat, acesta arătându-le doar locul unde se afla corpul fetei. Ulterior însă, testele ADN au scos la iveală amprentele lui pe umărul adolescentei, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să concluzioneze că aceasta fusese prinsă cu forța.

Autoritățile germane au precizat că suspectul avea o alcoolemie de 1,35% și antecedente de schizofrenie paranoidă. El a fost internat într-o clinică de psihiatrie și este anchetat pentru omor din culpă.

Procurorii au subliniat că nu există indicii că bărbatul și victima s-ar fi cunoscut.

Ancheta a mai arătat că cetățeanul irakian locuia de ani buni în Germania, deși cererea sa de azil fusese respinsă și împotriva lui fusese emis un ordin de deportare.

Liana fugise din Mariupol împreună cu părinții și cei doi frați mai mici în 2022.

În Germania urma cursuri pentru a deveni asistentă stomatologică.

După moartea ei, comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare.

Germania găzduia, în iunie 2025, 1,2 milioane de refugiați ucraineni, cel mai mare număr din Uniunea Europeană.