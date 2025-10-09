O renumită stațiune de schi din Italia va deveni prima din această țară care limitează numărul de vizitatori. Cum își explică decizia

După o vară marcată de aglomerație excesivă, o stațiune de schi din Munții Dolomiți a decis să limiteze numărul celor care practică sportul de iarnă, potrivit Euronews.com.

Madonna di Campiglio a anunțat că va limita prezența schiorilor pe pârtii, limitând la doar 15.000 numărul de permise zilnice achiziționate online. Deși această cifră indică o scădere semnificativă față de cele 23.000 de bilete vândute într-o singură zi anul trecut, există câteva excepții de la această regulă.

Măsura vine după ce lanțul muntos s-a confruntat cu supraaglomerarea în această vară. Madonna Camiglio este prima stațiune din Itaia care a anunțat o astfel de decizie și care, potrivit responsabililor stațiunii, va contribui la îmbunătățirea experienței, precum și a siguranței clienților.

Decizia va fi aplicată între 28 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, precum și în perioada carnavalului anual din Italia (15-22 februarie 2026).

Stațiunea din Munții Dolomiți dezvoltă, de asemenea, noi „skipass-uri inteligente” pentru a permite schiorilor să evite zonele aglomerate în timpul sezonului de vârf, prin „distribuirea dinamică a traficului de schiori pe cei 150 km de pârtii”.

Cu toate acestea, limita maximă de vizitatori se va aplica numai abonamentelor zilnice SkiArea vândute online, ceea ce înseamnă că cei care dețin abonamente sezoniere, carduri cu plată pe utilizare, abonamente pentru mai multe zile și abonamente în Pinzolo și Folgarida Marilleva nu vor fi afectați.

Persoanele care nu schiază vor avea, de asemenea, acces liber la teleschiurile destinate pietonilor.

„O abordare mai holistică”

Catherine Warrilow, expertă în strategie de brand turistic la The Plot, a declarat pentru Euronews Travel că turismul excesiv poate avea un impact negativ asupra experienței oaspeților, precum și asupra locuitorilor locali și asupra mediului.

„Limitarea numărului de vizitatori pe zi pe pârtii și la teleschiuri poate reduce impactul general, dar, din experiența mea, este nevoie de o abordare mult mai holistică, coordonată cu asociația turistică locală, întreprinderile și rezidenții”, a spus ea.

Warrilow susține că gestionarea fluxului de vizitatori într-o regiune, mai degrabă decât într-o singură stațiune sau într-un singur punct de acces, ar duce la „o accesibilitate și o durabilitate mai largi” – descriind măsura luată de stațiune ca o „ajustare a gestionării vizitatorilor”, mai degrabă decât un angajament față de supraturism.

„Aș specula că acest lucru este conceput mai degrabă pentru a echilibra numărul de vizitatori pe durata sezonului de schi și pentru a evita riscul ca cineva să fie rănit grav, decât pentru a reduce impactul turismului asupra stațiunii și zonei locale”, adaugă expertetul.

În anunțul său, Madonna di Campiglio nu a pomenit în mod explicit supraturismul, dar a susținut că vrea să „acorde prioritate calității în detrimentul cantității”.

În ultimii ani, regiunea a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, în special în zona vecină, Tirolul de Sud. Anul trecut, provincia a înregistrat un număr record de 37,1 milioane de înoptări, ceea ce reprezintă o creștere de 2,6% față de 2023.

Sursa foto: Dreamstime.com