O republicană cu un mandat de 30 de ani în Senatul SUA, învinsă de un democrat care a fost tăietor de lemne

Democratul Troy Jackson a câștigat scrutinul din statul Maine și a preluat mandatul deținut de Susan Collins din anul 1996 la alegerile din SUA.

Victoria lui Jackson în statul Maine le consolidează democraților majoritatea în Senat. Aceștia și-au asigurat controlul asupra camerei superioare a Congresului după ce au câștigat și în alte state-cheie, precum Texas și Carolina de Sud.

Democrații au câștigat, de asemenea, controlul asupra Camerei Reprezentanților din SUA, ceea ce înseamnă că vor controla întregul Congres al SUA în ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump.

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Troy Jackson a detronat-o pe Susan Collins, care ocupa acest loc de aproape 30 de ani. Alesă pentru prima dată în 1996, ea era singura senatoare republicană dintr-un stat care a votat în mod constant cu democrații la alegerile prezidențiale începând din 1992, potrivit BBC.

În campanie, Collins și-a construit o reputație de moderată și a încercat să se distanțeze de Donald Trump. Ea a amintit că a criticat adesea politicile președintelui și că a reprezentat un vot decisiv în momente importante. Printre acestea s-au numărat votul ei împotriva legii de reformă fiscală a lui Trump și votul prin care a salvat legea sănătății „Obamacare”.

Ea a votat, de asemenea, pentru condamnarea lui Donald Trump în cadrul celui de-al doilea proces de destituire din anul 2021, în urma revoltelor de la Capitoliul SUA.

Candidata republicană Susan Collins. Credit line: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Cine e Troy Jackson

Jackson a intrat în campanie târziu, după ce democratul Graham Planter s-a retras în urma unei serii de controverse, printre care și acuzații de agresiune sexuală. El a negat acuzațiile.

Înainte să preia această nominalizare, Jackson a pierdut alegerile primare democrate pentru funcția de guvernator, însă a obținut locul pe buletinele de vot pentru Senatul SUA în cadrul unei convenții speciale.

El s-a poziționat ca un candidat al clasei muncitoare și a susținut politici progresiste, precum desființarea Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE).

Troy Jackson provine dintr-o familie cu tradiție în industria forestieră din Maine, fiind tăietor de lemne de a cincea generație. El a intrat inițial în politică tocmai după ce a participat la protestele tăietorilor de lemne din statul său, unde lucra săptămâni de câte 80 de ore, potrivit site-ului său de campanie.