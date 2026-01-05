„O să aibă un bun motiv să nu judece nici de data asta”. Un fost președinte CCR critică mutarea făcută de CAB pentru ziua în care e așteptată decizia pe pensiile magistraților

„Puteau să dea în altă zi. Dar le convine, probabil” situația, a reacționat luni fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean, după ce Curtea de Apel București (CAB) a amânat pentru 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, adică în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra reformei pensiilor magistraţilor.

Întrebat cum comentează faptul că şedinţele de judecată în ambele cazuri au fost stabilite în aceeaşi zi, la interval de doar o oră, Augustin Zegrean a spus că, în acest context, judecătorii de la CCR vor avea „un bun motiv să nu judece nici de data asta”.

„Puteau să dea în altă zi, că nu cred că cei de la Curtea de Apel nu ştiau că au la ora 10.00 şedinţă acolo (la CCR, n.r.). Dar le convine, probabil, şi o să aibă un bun motiv să nu judece nici de data asta cei de la Curtea Constituţională”, a spus fostul președinte al CCR, pentru News.ro.

Conform lui Augustin Zegrean, cei doi judecători contestaţi vor întârzia, probabil, la Curtea Constituţională, dar „nu este nicio problemă, pentru că cei de acolo îi pot aştepta”.

„Teoretic, nu-i nicio problemă, pentru că la ora 9.00 merg la Curtea de Apel, acolo nu durează mult şi se duc apoi la Curtea Constituţională şi acolo, dacă trebuie, îi aşteaptă, că nu e nicio tragedie”, a explicat Zegrean.

În ceea ce priveşte posibilitatea ca CAB să pronunţe o decizie în defavoarea celor doi judecători, Augustin Zegrean a spus că „asta e o altă discuţie”, dar că, în opinia lui, „nu se va ajunge aşa departe” .

Luni, 5 ianuarie, instanţa Curţii de Apel Bucureşti a amânat pentru 16 ianuarie, la ora 9.00, pronunţarea în cazul judecătorilor constituţionali Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, numiri contestate de către avocata Silvia Uscov, membră AUR.

Mihai Busuic a fost numit judecător la CCR la propunerea Senatului, iar Dacian Dragoș, la propunerea lui Nicușor Dan.

Demersul fără precedent al avocatei Silvia Uscov a venit în plin blocaj la CCR generat de cei patru judecători propuși la CCR de PSD: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au boicotat două zile la rând ședințele CCR, iar astfel s-a ajuns la lipsa de cvorum, care nu a permis luarea unei decizii.

Avocata Uscov a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție. Ei sunt contestați la 5 luni de la numirea în funcții.

Sesizările Silviei Uscov, înregistrate pe 30 și 31 decembrie la Curtea de Apel București, au primit termen rapid, față de alte dosare similare.

Unul dintre judecătorii CCR contestați, Dacian Cosmin Dragoș, a spus, pentru HotNews, că nu există dubii în privința îndeplinirii condițiilor legale și că, de fapt, acest demers este introdus „într-un moment vădit strategic”.