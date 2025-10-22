„O sarcină dusă la capăt cu boală cronică de rinichi nu este imposibilă.” Interviu cu Dr. Irina Fofîcă, medic primar nefrolog la centrul de dializă Fresenius Nephrocare

Pentru multe femei, sarcina este una dintre cele mai frumoase perioade din viață. Dar pentru cele care suferă de boli cronice, fiecare etapă poate deveni o provocare. Una dintre aceste afecțiuni, despre care se vorbește încă prea puțin, este boala cronică de rinichi. În România, tot mai multe femei primesc acest diagnostic, iar unele dintre ele ajung să-l descopere chiar în timpul sarcinii, când simptomele devin mai evidente sau analizele amănunțite scot la iveală probleme ascunse.

Centrele de dializă Fresenius Nephrocare, parte a rețelei internaționale Fresenius Medical Care, oferă sprijin complet pacienților cu insuficiență renală, de la tratament medical și servicii conexe la consiliere nutrițională și psihologică. Cu o experiență vastă în domeniul dializei și al îngrijirii pacienților cu boală cronică de rinichi, echipa de la Craiova, condusă de medici specializați, tratează cazuri complexe, inclusiv femei însărcinate care necesită monitorizare atentă și tratamente zilnice.

Articol susținut de Fresenius Medical Care