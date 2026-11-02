O scenă memorabilă din „American Gangster” la PSD

La fel ca în drama regizată de Ridley Scott, care are la bază biografia lui Frank Lucas, șeful heroinei din Harlem, totul pleacă de la un cadou spectaculos. Nu știu dacă Sorina Docuz, partenera neasumată de Marcel Ciolacu, a primit sau și-a cumpărat recent noua vestimentație cu care a apărut la petrecerea liderilor PSD. Nu știu nici cât a costat, nici dacă este șinșilă veritabilă.

În punctul fierbinte al filmului „American Gangster”, din 2007, cu Denzel Washington, personajul principal apare la un eveniment de gală îmbrăcat cu o haină de șinșilă, simbol al luxului și extravaganței. A încălcat o regulă de aur care avea să îi aducă prăbușirea. Am retrăit scena când am văzut imaginile de la petrecerea PSD de la Timișoara.

Marcel Ciolacu spune pentru Libertatea că nu e șinșilă, că nu a costat aproape 15.000 de euro, ci doar 500 de euro, că a cumpărat-o din Bazarul din Istanbul, după care spune că de fapt a cumpărat-o sora Sorinei Docuz. Și prezintă și o carte de vizită a magazinului din bazar.

Dar dincolo de asta, amploarea cu care s-a viralizat momentul m-a dus instant cu gândul la scena din „American Gangster”. Pentru că un vechi politician ca Marcel Ciolacu ar trebui să o știe, de multe ori imaginea, ceea ce transmiți contează mai mult decât realitatea.

Personajul principal din film, un lord al drogurilor, primește cadou de la soția sa o luxoasă haină de blană de șinșilă, asortată cu o căciulă din același material. A încălcat astfel propria regulă de aur prin care încerca să nu iasă în evidență prin haine stridente. Polițiștii remarcă personajul care are cele mai scumpe bilete în primul rând la meciul dintre Muhammad Ali și Joe Frazier. Încep să își pună întrebări. Din acel moment, personajul iese la lumină: regele drogurilor s-a deconspirat.

Este momentul de cotitură. Chiar dacă realizează imensa greșeală pe care a comis-o și aruncă în foc haina de zeci de mii de euro, ca un simbol că regretă prostia de a se afișa în public cu asemenea vestimentație, nimic nu poate opri prăbușirea.

Marcel Ciolacu a fost până la apariția Sorinei Docuz un personaj discret în politică. A crescut la umbra lui Omar Hayssam, cu care apare în pozele tinereții, și a lui Ion Vasile, puternic lider PSD din județul Buzău. Anonimul Ciolacu stă și sub aripa serviciilor secrete, dar abandonează studiile doctorale în 2019. Imaginile pot fi văzute aici.

O schimbare radicală

În ultimii ani, Marcel Ciolacu s-a schimbat radical. Politicianul care susținea că „trăiește modest din venituri de bugetar împreună cu familia sa” este surprins, din ce în ce mai des, în ipostaze ce par senzaționale pentru potențialul său financiar.

„Aroganța zborului cu avionul Nordis” la o cursă de Formula 1 la Monaco, hanoracul „Loro Piana” de 4.000 de euro pe care îl purta când salva o pisică pe TikTok, vacanțele exotice împreună cu Sorina Docuz, penthouse-ul de lux din zona Herăstrău sunt doar câteva episoade din viața noului Ciolacu.

HotNews a dezvăluit că, în această vară, fostul premier s-a întâlnit în Italia, la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei, cu „fugarul” Ionel Arsene, fost lider PSD și condamnat penal. În imagini, Ciolacu este însoțit tot de Sorina Docuz, partenera sa. Nu a dat explicații despre acel episod.

Alături de noul Ciolacu a prosperat și nepotul său, cu afaceri în domeniul energiei și farmaciilor. Dacă te uiți la o imagine cu Marcel Ciolacu din 2019, când preia conducerea PSD, și la una de după 2024, se observă cu ușurință că personajul a reușit să-și schimbe fundamental imaginea și nivelul de trai, deși veniturile oficiale nu au crescut spectaculos.

De la pantofii cu talpă roșie la noile costume, noul Ciolacu comite câte o „aroganță” la câteva luni. Mai mulți oameni din PSD îmi spun că în spatele transformării se află Sorin Docuz, care nu se împacă cu modestia social-democrată.

Aici se oprește comparația cu filmul american. Ciolacu nu este un gangster al drogurilor, ci eventual regele nedeclarat al covrigilor de Buzău și nu este deranjat nici de Agenția Națională de Integritate, nici de vreun procuror. Opulența aratată în ultima vreme arată că liderul PSD nu se teme nici de procurori, nici de electorat.

La o adică, „i s-a rupt lui de deficit”, dacă îl ascultăm pe fostul ministru de finanțe Marcel Boloș. Ce poate să pățească pentru o șinșilă, reală sau nu?

Mai sunt și alții

Și nu este un caz izolat în partid. Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, a apărut pe 8 octombrie 2026, la o ședință de partid, încălțat cu o pereche de pantofi Zegna de 1.400 de euro. Fix lângă el, Sorin Grindeanu plângea soarta celor cu venituri scăzute. Discrepanța dintre discursul PSD și averile liderilor săi este uriașă.

Oprescu este președintele Consiliului Județean Olt și, la fel ca Marcel Ciolacu, un personaj care își ascunde CV-ul. Dacă fostul președinte PSD nu și-a găsit diploma de Bacalaureat, Oprescu nu găsește de peste zece luni, de când l-am întrebat, unde a lucrat între 2004 și 2012.

Muncește pentru ratele la limuzina de lux

Marian Mina vine la Parlament cu un Audi SQ8 pentru care plătește lunar toată indemnizația de deputat. Adică muncește doar pentru a plăti un automobil. Răzvan Ciortea, un alt deputat PSD, nu poate justifica banii din conturi, dar vine cu o explicație pentru luxul cu care se afișează: primește bani de la mama sa.

Antifrauda l-a prins pe Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare, că folosea o mașină de lux în scop personal, deși fusese cumpărată de un magazin sătesc. Exemplele pot continua în fiecare județ și ele chiar există.

Cred că totul li se permite

Știți care este problema cu toate aceste personaje? Că nu sunt niște genii în afaceri, nici măcar în politică. Au școală puțină și făcută pe sărite. De zeci de ani ocupă funcții publice, plătite din bani publici, și sfidează cu un tupeu fantastic pe toată lumea. Își plătesc tonomatele din presă, celebra „taxă de protecție”, cu banii de la partid și cred că totul li se permite.

Azi sunt pe cai mari, petrec, au haine, vile și mașini scumpe. Dar să nu uite PSD-ul că o singură declarație i-a făcut lui Marcel Ciolacu mai mult decât tot scandalul Nordis. Afirmația care l-a costat a vizat românii din diaspora „care au plecat din țară fără să aibă o meserie”. Valul de pe TikTok, umflat de adversarii politici, l-a îngropat în 2024 pe Marcel Ciolacu.

Să nu uite PSD: o șinșilă reală sau nu la timpul ei poate îngropa un partid.